27 de junho de 2026
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TEM VAGA!

Emprega Birigui anuncia 28 empregos para diferentes áreas

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Oportunidades contemplam os setores calçadista, indústria, comércio, construção civil, transporte e tecnologia; processo seletivo é conduzido diretamente pelas empresas contratantes
Oportunidades contemplam os setores calçadista, indústria, comércio, construção civil, transporte e tecnologia; processo seletivo é conduzido diretamente pelas empresas contratantes

O Emprega Birigui anunciou nesta sexta-feira (26) a abertura de 28 novas oportunidades de trabalho para profissionais com diferentes níveis de experiência e formação. As vagas abrangem áreas como indústria calçadista, administração, atendimento, construção civil, transporte, tecnologia, comércio e produção.

Os interessados devem encaminhar o currículo ou solicitar informações pelo WhatsApp, no número (18) 3642-3778. A seleção e a contratação dos candidatos são de responsabilidade das empresas que disponibilizaram as vagas.

O atendimento do Emprega Birigui ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Wagih Rahal, nº 65, anexo ao Terminal Rodoviário de Birigui.

Além da intermediação de mão de obra, o órgão também presta serviços gratuitos de emissão da Carteira de Trabalho Digital e orientação para solicitação do seguro-desemprego.

Confira as oportunidades disponíveis

Setor calçadista

  • 5 vagas para pespontadeira;
  • 3 vagas para encostador de solas;
  • 3 vagas para operador de injetora;
  • 1 vaga para trabalhador polivalente na confecção de calçados.

Fábrica de móveis

  • Auxiliar geral de produção;
  • Costureira.

Demais oportunidades

  • Operador de telemarketing;
  • Tapeceiro;
  • Marceneiro;
  • Jardineiro;
  • Pintor;
  • Pedreiro;
  • Marmorista;
  • Frentista;
  • Atendente/caixa de conveniência;
  • Analista fiscal para Araçatuba;
  • Funileiro para Araçatuba;
  • Mecânico de motos para Birigui e Araçatuba;
  • Motorista de ônibus;
  • Motorista carreteiro.

Algumas funções exigem experiência, formação específica, disponibilidade para viagens, curso de transporte coletivo ou CNH nas categorias B, D ou E, conforme a vaga.

O Emprega Birigui reforça que novas oportunidades são divulgadas periodicamente e orienta os trabalhadores a manterem seus currículos atualizados para ampliar as chances de contratação.

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