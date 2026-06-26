O Emprega Birigui anunciou nesta sexta-feira (26) a abertura de 28 novas oportunidades de trabalho para profissionais com diferentes níveis de experiência e formação. As vagas abrangem áreas como indústria calçadista, administração, atendimento, construção civil, transporte, tecnologia, comércio e produção.

Os interessados devem encaminhar o currículo ou solicitar informações pelo WhatsApp, no número (18) 3642-3778. A seleção e a contratação dos candidatos são de responsabilidade das empresas que disponibilizaram as vagas.

O atendimento do Emprega Birigui ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Wagih Rahal, nº 65, anexo ao Terminal Rodoviário de Birigui.