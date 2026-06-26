O Emprega Birigui anunciou nesta sexta-feira (26) a abertura de 28 novas oportunidades de trabalho para profissionais com diferentes níveis de experiência e formação. As vagas abrangem áreas como indústria calçadista, administração, atendimento, construção civil, transporte, tecnologia, comércio e produção.
Os interessados devem encaminhar o currículo ou solicitar informações pelo WhatsApp, no número (18) 3642-3778. A seleção e a contratação dos candidatos são de responsabilidade das empresas que disponibilizaram as vagas.
O atendimento do Emprega Birigui ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Wagih Rahal, nº 65, anexo ao Terminal Rodoviário de Birigui.
Além da intermediação de mão de obra, o órgão também presta serviços gratuitos de emissão da Carteira de Trabalho Digital e orientação para solicitação do seguro-desemprego.
Confira as oportunidades disponíveis
Setor calçadista
- 5 vagas para pespontadeira;
- 3 vagas para encostador de solas;
- 3 vagas para operador de injetora;
- 1 vaga para trabalhador polivalente na confecção de calçados.
Fábrica de móveis
- Auxiliar geral de produção;
- Costureira.
Demais oportunidades
- Operador de telemarketing;
- Tapeceiro;
- Marceneiro;
- Jardineiro;
- Pintor;
- Pedreiro;
- Marmorista;
- Frentista;
- Atendente/caixa de conveniência;
- Analista fiscal para Araçatuba;
- Funileiro para Araçatuba;
- Mecânico de motos para Birigui e Araçatuba;
- Motorista de ônibus;
- Motorista carreteiro.
Algumas funções exigem experiência, formação específica, disponibilidade para viagens, curso de transporte coletivo ou CNH nas categorias B, D ou E, conforme a vaga.
O Emprega Birigui reforça que novas oportunidades são divulgadas periodicamente e orienta os trabalhadores a manterem seus currículos atualizados para ampliar as chances de contratação.
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