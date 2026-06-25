Um aposentado de 77 anos foi vítima de um golpe em um caixa eletrônico instalado em um supermercado localizado no bairro Umuarama, em Araçatuba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como furto mediante fraude na tarde de quarta-feira, 24.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima utilizava o terminal bancário, mas percebeu que o cartão havia ficado retido no equipamento. Na sequência, um homem que aguardava para fazer a utilização teria avançado em sua frente, sem autorização, e passado a manusear o caixa alegando que tentaria retirar o cartão. Alguns minutos depois, o suspeito deixou o local alegando que não tinha conseguido fazer a retirada do objeto.

Desconfiado da situação, o aposentado pediu que funcionários do supermercado verificassem o ocorrido. Durante a conferência, foi constatado que o cartão bancário que estava em posse da vítima não era o dele, indicando que houve a troca do cartão durante a ação criminosa.