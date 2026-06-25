Um aposentado de 77 anos foi vítima de um golpe em um caixa eletrônico instalado em um supermercado localizado no bairro Umuarama, em Araçatuba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como furto mediante fraude na tarde de quarta-feira, 24.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima utilizava o terminal bancário, mas percebeu que o cartão havia ficado retido no equipamento. Na sequência, um homem que aguardava para fazer a utilização teria avançado em sua frente, sem autorização, e passado a manusear o caixa alegando que tentaria retirar o cartão. Alguns minutos depois, o suspeito deixou o local alegando que não tinha conseguido fazer a retirada do objeto.
Desconfiado da situação, o aposentado pediu que funcionários do supermercado verificassem o ocorrido. Durante a conferência, foi constatado que o cartão bancário que estava em posse da vítima não era o dele, indicando que houve a troca do cartão durante a ação criminosa.
Cerca de 30 minutos depois, o idoso foi até uma agência bancária e verificou diversas movimentações indevidas em sua conta. Conforme o registro policial, foram realizadas três compras, nos valores de R$ 9.800, R$ 9.900 e R$ 7.999,99, além de dois saques de R$ 1.000 cada, totalizando um prejuízo de R$ 27.699,99.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba e será investigado para identificar o autor do golpe.
Orientação
A Polícia orienta que clientes nunca permitam a ajuda de desconhecidos em caixas eletrônicos. Em caso de qualquer dificuldade durante a operação, a recomendação é procurar um funcionário identificado da instituição financeira ou do estabelecimento e conferir sempre se o cartão devolvido pelo terminal é realmente o seu.
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