O médico pediatra Anderson Azevedo Dutra informou que protocolou uma denúncia no Ministério Público contra a administração da Santa Casa de Araçatuba, apontando suposta gestão temerária na condução da assistência pediátrica e neonatal da instituição. A representação foi apresentada no dia 10 de junho, acompanhada, segundo ele, de documentos reunidos desde 2023.

Na mesma data, o profissional também formalizou o pedido de rescisão do contrato de prestação de serviços com o hospital, onde atua há aproximadamente 30 anos. Na última quarta-feira (24), após relatar que foi impedido de entrar na instituição para exercer suas atividades, Dutra divulgou um comunicado público detalhando os motivos de sua decisão e fazendo críticas à atual administração.

Plano emergencial não teria sido colocado em prática

No comunicado, o pediatra afirma que sua equipe elaborou um plano de contingenciamento para atender crianças com doenças respiratórias, aprovado em março deste ano pela administração e pela diretoria técnica da Santa Casa.