O médico pediatra Anderson Azevedo Dutra informou que protocolou uma denúncia no Ministério Público contra a administração da Santa Casa de Araçatuba, apontando suposta gestão temerária na condução da assistência pediátrica e neonatal da instituição. A representação foi apresentada no dia 10 de junho, acompanhada, segundo ele, de documentos reunidos desde 2023.
Na mesma data, o profissional também formalizou o pedido de rescisão do contrato de prestação de serviços com o hospital, onde atua há aproximadamente 30 anos. Na última quarta-feira (24), após relatar que foi impedido de entrar na instituição para exercer suas atividades, Dutra divulgou um comunicado público detalhando os motivos de sua decisão e fazendo críticas à atual administração.
Plano emergencial não teria sido colocado em prática
No comunicado, o pediatra afirma que sua equipe elaborou um plano de contingenciamento para atender crianças com doenças respiratórias, aprovado em março deste ano pela administração e pela diretoria técnica da Santa Casa.
Segundo ele, a proposta previa a utilização de uma área reformada no terceiro andar do hospital, conhecida como UCINCO, que estaria desocupada há mais de um ano. O médico sustenta que a estrutura contava com espaço físico disponível, recursos financeiros oferecidos pelo Departamento Regional de Saúde (DRS-2), equipamentos e equipes multiprofissionais para o funcionamento da unidade.
Ainda conforme Dutra, sua equipe médica se colocou à disposição para assumir os atendimentos na nova ala, mas o projeto não teria sido executado.
Médico critica remanejamento de pacientes
Outro ponto levantado pelo pediatra refere-se à transferência de crianças para a UTI Neonatal. Na avaliação dele, a medida teria aumentado o risco de exposição de recém-nascidos prematuros a doenças respiratórias, já que esses pacientes possuem maior vulnerabilidade imunológica.
O médico defende que os casos respiratórios deveriam ter sido direcionados para uma unidade específica, conforme previa o plano emergencial apresentado à direção do hospital.
Casos de infecção
Dutra também afirma que foi contrário à decisão de manter crianças em isolamento respiratório na enfermaria pediátrica, ambiente que, segundo ele, não foi projetado para esse tipo de atendimento.
Ainda de acordo com o comunicado, duas crianças teriam contraído infecções respiratórias e evoluído para quadros graves, permanecendo internadas na UTI Pediátrica.
Para explicar sua posição, o médico destacou que doenças respiratórias infantis nem sempre são confirmadas por exames laboratoriais, sendo o diagnóstico baseado, principalmente, na avaliação clínica do paciente. Em sua manifestação, utilizou uma comparação para ilustrar o risco de contato entre crianças saudáveis e pacientes com sintomas gripais.
Alegação de interferência profissional
No documento divulgado à população, Anderson Dutra afirma ainda que sofreu interferência na autonomia médica e que o impedimento de seu acesso ao hospital teria como objetivo afastá-lo da liderança técnica das unidades pediátricas e neonatais.
Ele também declarou que, apesar de ter solicitado o encerramento do vínculo contratual, deveria permanecer exercendo suas atividades durante o período de transição previsto no contrato, o que, segundo relata, não ocorreu.
Compromisso com os pacientes
Ao final do comunicado, o pediatra reafirma seu compromisso com a assistência às crianças da região de Araçatuba, destacando que continuará defendendo a qualidade do atendimento pediátrico e neonatal.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.