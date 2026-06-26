O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) abriu o processo de licitação para contratar a empresa responsável pela duplicação de um dos trechos mais críticos da Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), entre Araçatuba e Santo Antônio do Aracanguá. O investimento previsto é de R$ 71,7 milhões e contempla obras de duplicação, recuperação da pista e melhorias na infraestrutura viária.

Conhecida por muitos motoristas como Rodovia da Morte, a SP-463 acumula um histórico de acidentes graves, inclusive com mortes, especialmente no trecho que será beneficiado pelas obras. A situação motivou diversas reclamações de usuários ao longo dos últimos anos, além de mobilizações de lideranças regionais e procedimentos acompanhados pelo Ministério Público, que cobraram providências para ampliar a segurança na via.

Segundo o edital publicado pelo DER-SP, a intervenção abrangerá aproximadamente 7,6 quilômetros da rodovia, entre os quilômetros 51,3 e 57,08, além do trecho entre os quilômetros 59,09 e 60,9. Além da duplicação, o projeto prevê a recuperação da pista de rolamento e dos acostamentos, buscando oferecer melhores condições de trafegabilidade para quem utiliza diariamente o corredor rodoviário.