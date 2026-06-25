Os casamentos entre pessoas do mesmo sexo seguem em trajetória de crescimento no Estado de São Paulo e também avançam na região de Araçatuba. Dados divulgados nesta semana pela Fundação Seade e complicados pela Folha da Região revelam que a Região Administrativa de Araçatuba registrou 60 uniões homoafetivas em 2024, o maior número da série recente local e um dos reflexos das transformações observadas no perfil das famílias paulistas.

O levantamento foi divulgado às vésperas do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em 28 de junho, e mostra que o Estado de São Paulo alcançou em 2025 o maior volume de casamentos homoafetivos desde de 2013, quando os números começaram a serem divulgados. Segundo a Fundação Seade, mais de 5 mil casamentos entre pessoas do mesmo sexo foram registrados no último ano, representando 2,2% de todas as celebrações civis realizadas no estado.

Na região administrativa de Araçatuba, os registros mostram uma evolução consistente ao longo da última década. Desde o início da série histórica regional, em 2013, foram contabilizadas 400 uniões homoafetivas. Naquele ano, foram 33 casamentos. Em seguida, houve 22 registros em 2014, 13 em 2015, 18 em 2016, 31 em 2017, 24 em 2018, 37 em 2019, 27 em 2020, 32 em 2021, 60 em 2022, 43 em 2023 e novamente 60 em 2024. O resultado mais recente iguala o recorde histórico da região e evidencia a consolidação desse tipo de união nos cartórios locais.