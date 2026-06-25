Os casamentos entre pessoas do mesmo sexo seguem em trajetória de crescimento no Estado de São Paulo e também avançam na região de Araçatuba. Dados divulgados nesta semana pela Fundação Seade e complicados pela Folha da Região revelam que a Região Administrativa de Araçatuba registrou 60 uniões homoafetivas em 2024, o maior número da série recente local e um dos reflexos das transformações observadas no perfil das famílias paulistas.
O levantamento foi divulgado às vésperas do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em 28 de junho, e mostra que o Estado de São Paulo alcançou em 2025 o maior volume de casamentos homoafetivos desde de 2013, quando os números começaram a serem divulgados. Segundo a Fundação Seade, mais de 5 mil casamentos entre pessoas do mesmo sexo foram registrados no último ano, representando 2,2% de todas as celebrações civis realizadas no estado.
Na região administrativa de Araçatuba, os registros mostram uma evolução consistente ao longo da última década. Desde o início da série histórica regional, em 2013, foram contabilizadas 400 uniões homoafetivas. Naquele ano, foram 33 casamentos. Em seguida, houve 22 registros em 2014, 13 em 2015, 18 em 2016, 31 em 2017, 24 em 2018, 37 em 2019, 27 em 2020, 32 em 2021, 60 em 2022, 43 em 2023 e novamente 60 em 2024. O resultado mais recente iguala o recorde histórico da região e evidencia a consolidação desse tipo de união nos cartórios locais.
Entre os municípios da região, Araçatuba lidera os registros. Em 2024, a cidade contabilizou 1.281 casamentos civis, dos quais 24 ocorreram entre pessoas do mesmo sexo e 1.257 entre casais de sexos diferentes. Birigui aparece na sequência, com 723 uniões formalizadas, sendo 10 homoafetivas e 713 heteroafetivas. Em Penápolis, terceiro maior município da região, foram registrados 314 casamentos, dos quais oito envolveram casais do mesmo sexo e 306 ocorreram entre pessoas de sexos diferentes.
Os números regionais mostram que, embora os casamentos homoafetivos ainda representem uma parcela minoritária do total de uniões formalizadas, sua presença vem se tornando cada vez mais significativa. Em 2024, a Região Administrativa de Araçatuba registrou 4.553 casamentos civis, sendo 60 entre pessoas do mesmo sexo e 4.493 entre casais heterossexuais.
A pesquisa da Fundação Seade também aponta uma característica observada em todo o Estado de São Paulo: os casamentos entre mulheres continuam sendo maioria entre as uniões homoafetivas. Desde a regulamentação, as celebrações femininas superam as masculinas de forma constante e atualmente representam cerca de dois terços dos registros estaduais. O levantamento ainda mostra que a idade média ao casar permanece acima dos 30 anos para ambos os grupos, reforçando mudanças no comportamento demográfico e nos arranjos familiares da população paulista.
Evolução dos casamentos homoafetivos na Região de Araçatuba
2013: 33
2014: 22
2015: 13
2016: 18
2017: 31
2018: 24
2019: 37
2020: 27
2021: 32
2022: 60
2023: 43
2024: 60
Total acumulado (2013-2024): 400 casamentos
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