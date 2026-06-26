Uma manutenção emergencial realizada pela GS Inima Samar nesta sexta-feira (26) pode provocar interrupções e oscilações no abastecimento de água em mais de 80 bairros de Araçatuba. O serviço ocorre no cruzamento das ruas Renato Werneck e Álvares de Azevedo, no bairro Dona Amélia, onde uma rede de distribuição sofreu rompimento.

Segundo a concessionária, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda nesta sexta-feira, com normalização gradativa do abastecimento até as 15h.

Segundo a concessionária, imóveis com caixa d’água adequada para até 24 horas de consumo não deverão sentir os efeitos da interrupção. A orientação aos moradores é economizar o recurso e, durante o procedimento, manter o registro do cavalete fechado, reabrindo-o somente após a conclusão do serviço.