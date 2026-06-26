Uma manutenção emergencial realizada pela GS Inima Samar nesta sexta-feira (26) pode provocar interrupções e oscilações no abastecimento de água em mais de 80 bairros de Araçatuba. O serviço ocorre no cruzamento das ruas Renato Werneck e Álvares de Azevedo, no bairro Dona Amélia, onde uma rede de distribuição sofreu rompimento.
Segundo a concessionária, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda nesta sexta-feira, com normalização gradativa do abastecimento até as 15h.
Segundo a concessionária, imóveis com caixa d’água adequada para até 24 horas de consumo não deverão sentir os efeitos da interrupção. A orientação aos moradores é economizar o recurso e, durante o procedimento, manter o registro do cavalete fechado, reabrindo-o somente após a conclusão do serviço.
Os bairros que podem ser afetados são: Aeroporto, Águas Claras, Amizade, Atlântico, Aviação, Campus Universitário, Chácaras Arco-Íris, Bandeirantes, Patrimônio Santana, Sossego, TV e Versalhes; Conjuntos Habitacionais Antônio Pagan, Castelo Branco, Dr. Antônio Villela Silva, Etheocle Turrini, Manoel Pires, Nossa Senhora Aparecida e Taane Andraus; condomínios Barcelona I e II, Bauru, Costa Home, Delta Parque, França, Habiana I e II, Hariar, Laranjeiras, Mário Covas, Moradas, Residencial Costa Home, Residencial Vila Madalena, Santos Dumont I e II, Serra Dourada, Terra Nova, Vila Madalena I e II e Vitória.
Também estão na lista Costa Ville, Distrito Industrial Alexandre Biagi, Dona Amélia, Engenheiro Taveira, Ipanema, Jardim Centenário, Jardim das Oliveiras, Jardim ETEMP, Jardim Universo, Monterrey, Novo Paraíso, Paquerê I, Paraíso, Petit Trianon, Parque Industrial, Parque Industrial de Grandes Resíduos, Parque Industrial Maria Izabel de Almeida Prado, Parque Residencial Aeroporto, Primavera, Rosele, Santana, São Joaquim, São Rafael, São Sebastião, São Vicente, TV, Verde Parque, Vila Aeronáutica, Vila Alba, Aymoré, Paquerê e Sylvio José Venturolli.
A Samar também recomenda que os consumidores mantenham fechado o registro de entrada de água dos cavaletes enquanto durar a manutenção. Após a normalização do sistema, o registro deve ser reaberto para restabelecer o abastecimento interno dos imóveis.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.