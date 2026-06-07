Um rapaz que completou 27 anos de idade na última semana foi morto com um tiro no pescoço na área externa de uma adega localizada na avenida Ortêncio Giron, no bairro Águas Claras, em Araçatuba, na madrugada deste domingo (7).
Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pouco depois das 2h para atender a ocorrência. A área foi preservada até a chegada das equipes plantonistas da Central de Polícia Judiciária (CPJ) e da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais).
No local, os investigadores apuraram que a vítima, identificada como Vinicius Lopes dos Santos, estava na adega acompanhada de várias pessoas quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do pescoço.
Uma mulher que presenciou o ocorrido prestou socorro e levou o rapaz em um veículo particular até o Pronto-socorro Municipal. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu ao ferimento e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame necroscópico.
A área do crime foi isolada para o trabalho da perícia técnica. No local, foi apreendida uma cápsula de calibre 9 milímetros, além de imagens de câmeras de segurança que poderão auxiliar nas investigações.
O caso será apurado por meio de inquérito policial conduzido pela Delegacia de Homicídios da Deic. Até o fechamento desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.
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