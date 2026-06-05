A falta de pagamento da pensão alimentícia não autoriza o pai ou a mãe responsável pela guarda a impedir o convívio da criança com o outro genitor. O alerta é do advogado Dr. Jerônimo Júnior, que falou à Folha da Região/Sampi sobre algumas das dúvidas mais comuns enfrentadas por famílias após a separação.

Segundo o advogado, um dos erros mais frequentes é vincular o pagamento da pensão ao direito de visitas. Embora os dois assuntos estejam relacionados ao bem-estar dos filhos, eles possuem tratamentos distintos perante a legislação.

“O direito de convivência da criança com seus pais não pode ser usado como forma de punição. Se existe inadimplência da pensão, a questão deve ser resolvida judicialmente, mas isso não autoriza impedir o contato entre pais e filhos”, explica.