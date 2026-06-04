Uma discussão por causa de um horário perdido terminou em denúncia de racismo na tarde de quarta-feira (3), em Araçatuba. A empresária e manicure Nágila Torre, de 32 anos, procurou a Polícia Civil após afirmar ter sido alvo de ofensas racistas feitas por uma cliente dentro de seu salão de beleza.
Segundo o boletim de ocorrência, a cliente havia agendado atendimento para as 13h, mas chegou após o horário combinado. Diante da agenda já preenchida com outras clientes, Nágila informou que não seria possível realizar o serviço naquele momento e que seria necessário remarcar.
A negativa teria provocado a revolta da cliente, que passou a discutir com a profissional. Conforme relato registrado pela vítima, durante a confusão foram proferidos diversos xingamentos e ofensas.
Ainda de acordo com a denúncia, ao deixar o estabelecimento, a mulher teria dito que Nágila deveria “voltar para o zoológico” e a chamado de “macaca”, expressão considerada crime de injúria racial.
As ofensas teriam sido presenciadas por outras pessoas que estavam no salão no momento da discussão. Além disso, câmeras de monitoramento de um comércio localizado em frente ao estabelecimento registraram parte do desentendimento e captaram o áudio em que aparecem as palavras “zoológico” e “macaca”.
Abalada com a situação, a empresária procurou o Plantão Policial e formalizou a denúncia. A ocorrência foi registrada como preconceito de raça ou cor.
Nágila informou que pretende adotar medidas judiciais contra a suspeita. O caso foi encaminhado ao 4º Distrito Policial de Araçatuba, que ficará responsável pela investigação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.