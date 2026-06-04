Uma discussão por causa de um horário perdido terminou em denúncia de racismo na tarde de quarta-feira (3), em Araçatuba. A empresária e manicure Nágila Torre, de 32 anos, procurou a Polícia Civil após afirmar ter sido alvo de ofensas racistas feitas por uma cliente dentro de seu salão de beleza.

Segundo o boletim de ocorrência, a cliente havia agendado atendimento para as 13h, mas chegou após o horário combinado. Diante da agenda já preenchida com outras clientes, Nágila informou que não seria possível realizar o serviço naquele momento e que seria necessário remarcar.

A negativa teria provocado a revolta da cliente, que passou a discutir com a profissional. Conforme relato registrado pela vítima, durante a confusão foram proferidos diversos xingamentos e ofensas.