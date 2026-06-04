Uma onça-parda foi encontrada na manhã desta quinta-feira (4) sobre uma árvore em uma área residencial de Birigui, provocando apreensão entre moradores e mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.
O animal silvestre foi avistado na rua Alderico Rosaboni, no Conjunto Habitacional Thereza Maria Barbieri. A presença do felino em plena área urbana surpreendeu os moradores, que acionaram os serviços de emergência ao perceberem que a onça permanecia no alto da árvore.
Ao chegarem ao local, os bombeiros confirmaram a ocorrência e iniciaram um protocolo de segurança para evitar riscos à população e ao próprio animal. A área foi isolada e o trânsito de pessoas nas proximidades passou a ser controlado enquanto a operação era realizada.
A movimentação chamou a atenção de moradores de diversos pontos do bairro. Muitos acompanharam o trabalho das equipes à distância, registrando imagens e vídeos do felino, que permaneceu por várias horas sobre a árvore observando a movimentação abaixo.
Após uma ação planejada e conduzida por profissionais especializados, a onça-parda foi capturada com segurança. O animal passará por avaliação antes de ser devolvido à natureza, em uma área adequada e distante do perímetro urbano.
A aparição do felino reacende o alerta para a presença de animais silvestres próximos às cidades, especialmente em regiões que fazem divisa com áreas de mata e vegetação nativa. As autoridades orientam que, em situações semelhantes, a população não tente se aproximar, alimentar ou afugentar o animal, acionando imediatamente os órgãos responsáveis.
Apesar do susto, a ocorrência foi encerrada sem feridos, tanto entre os moradores quanto com o próprio animal, que foi resgatado em segurança.
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