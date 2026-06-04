Uma onça-parda foi encontrada na manhã desta quinta-feira (4) sobre uma árvore em uma área residencial de Birigui, provocando apreensão entre moradores e mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.

O animal silvestre foi avistado na rua Alderico Rosaboni, no Conjunto Habitacional Thereza Maria Barbieri. A presença do felino em plena área urbana surpreendeu os moradores, que acionaram os serviços de emergência ao perceberem que a onça permanecia no alto da árvore.

Ao chegarem ao local, os bombeiros confirmaram a ocorrência e iniciaram um protocolo de segurança para evitar riscos à população e ao próprio animal. A área foi isolada e o trânsito de pessoas nas proximidades passou a ser controlado enquanto a operação era realizada.