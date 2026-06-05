Um homem de 45 anos morreu após uma violenta discussão registrada na noite desta quinta-feira (4), no bairro Portal da Pérola II, em Birigui.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão na Rua Roque Custódio dos Reis. No local, os policiais apuraram que a vítima, identificada como José Jaris Gabriel da Silva, havia passado parte do dia ingerindo bebidas alcoólicas com um homem de 31 anos.

Segundo informações da ocorrência, um desentendimento entre os dois teria evoluído para uma briga. Testemunhas relataram que, durante a discussão, a vítima teria se armado com uma faca e um facão e avançado contra o outro envolvido. O homem de 31 anos teria reagido utilizando um caibro de madeira, atingindo a cabeça da vítima diversas vezes.