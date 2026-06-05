05 de junho de 2026
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MORTO A PAULADAS

Discussão termina em morte e homem é preso em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Polícia Civil investiga o caso
Polícia Civil investiga o caso

Um homem de 45 anos morreu após uma violenta discussão registrada na noite desta quinta-feira (4), no bairro Portal da Pérola II, em Birigui.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão na Rua Roque Custódio dos Reis. No local, os policiais apuraram que a vítima, identificada como José Jaris Gabriel da Silva, havia passado parte do dia ingerindo bebidas alcoólicas com um homem de 31 anos.

Segundo informações da ocorrência, um desentendimento entre os dois teria evoluído para uma briga. Testemunhas relataram que, durante a discussão, a vítima teria se armado com uma faca e um facão e avançado contra o outro envolvido. O homem de 31 anos teria reagido utilizando um caibro de madeira, atingindo a cabeça da vítima diversas vezes.

José Jaris sofreu ferimentos graves e não resistiu. O suspeito não foi localizado.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil, que deverá esclarecer a dinâmica dos fatos e apurar as responsabilidades dos envolvidos.

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