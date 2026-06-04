Uma tragédia registrada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (4) mobilizou equipes de resgate e forças de segurança em Birigui. Um homem de aproximadamente 60 anos morreu após cair de um apartamento localizado em um condomínio residencial na rua Dr. Luís Carlos Bertechini, na região do Parque do Povo.
O incidente ocorreu por volta das 7h. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas e encontraram a vítima gravemente ferida após a queda. O homem recebeu atendimento de emergência e foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal, porém não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado pela equipe médica.
A identidade da vítima não havia sido oficialmente divulgada até o fechamento desta reportagem. Informações obtidas junto a moradores do edifício apontam que o homem era produtor rural e mantinha uma empresa na cidade de Guararapes. Ainda segundo relatos, ele residia sozinho no apartamento de onde ocorreu a queda.
Diante da ocorrência, a área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. Profissionais do Instituto de Criminalística realizaram os levantamentos necessários para auxiliar na apuração dos fatos e esclarecer o que levou à queda.
De acordo com informações preliminares, a vítima sofreu múltiplas fraturas em decorrência do impacto. Por esse motivo, o corpo deverá ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames complementares antes de ser liberado aos familiares para os atos fúnebres.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o que provocou a queda. A Polícia Civil instaurou investigação para apurar todas as circunstâncias do caso e determinar se o ocorrido foi acidental ou se existe qualquer outro fator relacionado ao episódio.
O trabalho pericial e a análise dos elementos coletados serão fundamentais para esclarecer a dinâmica da ocorrência.
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