Foi identificado como Paulo Sérgio Simão Bertechine, de 60 anos, o homem que morreu após uma queda registrada na manhã desta quinta-feira (4), em um condomínio residencial localizado na rua Dr. Luiz Carlos Bertechini, na região do Parque do Povo, em Birigui.

A ocorrência mobilizou equipes de resgate e forças de segurança logo nas primeiras horas do dia e rapidamente repercutiu em toda a cidade. A movimentação no local chamou a atenção de moradores e pessoas que passavam pela região, gerando grande comoção entre familiares, amigos e conhecidos da vítima.

Paulo Sérgio era uma pessoa bastante conhecida em Birigui. A notícia de sua morte se espalhou ao longo da manhã, provocando inúmeras manifestações de pesar nas redes sociais e entre pessoas próximas.