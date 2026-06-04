Foi identificado como Paulo Sérgio Simão Bertechine, de 60 anos, o homem que morreu após uma queda registrada na manhã desta quinta-feira (4), em um condomínio residencial localizado na rua Dr. Luiz Carlos Bertechini, na região do Parque do Povo, em Birigui.
A ocorrência mobilizou equipes de resgate e forças de segurança logo nas primeiras horas do dia e rapidamente repercutiu em toda a cidade. A movimentação no local chamou a atenção de moradores e pessoas que passavam pela região, gerando grande comoção entre familiares, amigos e conhecidos da vítima.
Paulo Sérgio era uma pessoa bastante conhecida em Birigui. A notícia de sua morte se espalhou ao longo da manhã, provocando inúmeras manifestações de pesar nas redes sociais e entre pessoas próximas.
As circunstâncias que antecederam a queda ainda são objeto de apuração pelas autoridades competentes. Equipes da Polícia Científica estiveram no condomínio para os trabalhos periciais e coleta de informações que possam auxiliar no esclarecimento do caso.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde passará por exame necroscópico. Somente após a conclusão dos procedimentos periciais será realizada a liberação para os atos fúnebres.
De acordo com informações obtidas pela reportagem, o velório acontecerá na Capela Bom Pastor, em Birigui. Até o início da tarde desta quinta-feira, entretanto, ainda não havia previsão para o início da cerimônia, uma vez que o corpo havia acabado de dar entrada no IML para a realização dos exames necessários.
A reportagem segue acompanhando o caso e poderá divulgar novas informações assim que forem oficialmente confirmadas pelas autoridades.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.