A maior Copa do Mundo de todos os tempos já tem data para começar. A edição de 2026, que será realizada de forma inédita por três países — Estados Unidos, Canadá e México — terá início no dia 11 de junho e se encerrará em 19 de julho, reunindo um número recorde de seleções e partidas.

O pontapé inicial do torneio acontecerá no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, palco de momentos marcantes do futebol mundial. A partida de abertura está programada para o dia 11 de junho e marcará o início de uma competição que promete quebrar recordes de público, audiência e movimentação econômica.

Para os torcedores brasileiros, a expectativa já tem data marcada. A Seleção Brasileira fará sua estreia no sábado, dia 13 de junho, às 19h, diante de Marrocos, em um confronto que promete atrair as atenções dos apaixonados por futebol.