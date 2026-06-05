A maior Copa do Mundo de todos os tempos já tem data para começar. A edição de 2026, que será realizada de forma inédita por três países — Estados Unidos, Canadá e México — terá início no dia 11 de junho e se encerrará em 19 de julho, reunindo um número recorde de seleções e partidas.
O pontapé inicial do torneio acontecerá no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, palco de momentos marcantes do futebol mundial. A partida de abertura está programada para o dia 11 de junho e marcará o início de uma competição que promete quebrar recordes de público, audiência e movimentação econômica.
Para os torcedores brasileiros, a expectativa já tem data marcada. A Seleção Brasileira fará sua estreia no sábado, dia 13 de junho, às 19h, diante de Marrocos, em um confronto que promete atrair as atenções dos apaixonados por futebol.
A Copa de 2026 será histórica por diversos motivos. Pela primeira vez, o Mundial contará com 48 seleções participantes, ampliando significativamente o número de países na disputa pelo título mais cobiçado do futebol.
Com o novo formato, serão disputadas 104 partidas ao longo de pouco mais de um mês, transformando a competição na maior já organizada pela Fifa.
A grande decisão está marcada para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Já a disputa pelo terceiro lugar acontecerá no dia anterior, 18 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami.
A expectativa da Fifa é de que a edição de 2026 entre para a história não apenas pelo tamanho, mas também pelo alcance global, reunindo bilhões de telespectadores ao redor do mundo e consolidando o futebol como o principal espetáculo esportivo do planeta.
Com a contagem regressiva oficialmente iniciada, os olhos dos torcedores já começam a se voltar para aquele que promete ser o maior Mundial já realizado.
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