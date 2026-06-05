Uma visita que deveria ser rápida acabou se transformando em uma ocorrência policial na noite desta quinta-feira (4), no bairro Colinas, em Birigui. Uma discussão entre um ex-casal terminou em agressões mútuas, objetos destruídos e registro de boletim de ocorrência.

De acordo com informações apuradas no local, uma mulher de 25 anos foi até a residência do ex-companheiro, de 29 anos, para retirar um utensílio doméstico. Os dois mantiveram um relacionamento por cerca de dez anos e são pais de três filhos, mas estão separados há aproximadamente nove meses.

Ao chegar ao imóvel, a jovem encontrou o ex acompanhado de outra pessoa. A situação provocou um desentendimento que rapidamente saiu do controle. Durante a confusão, diversos objetos da residência foram danificados, incluindo uma televisão.