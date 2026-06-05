Uma visita que deveria ser rápida acabou se transformando em uma ocorrência policial na noite desta quinta-feira (4), no bairro Colinas, em Birigui. Uma discussão entre um ex-casal terminou em agressões mútuas, objetos destruídos e registro de boletim de ocorrência.
De acordo com informações apuradas no local, uma mulher de 25 anos foi até a residência do ex-companheiro, de 29 anos, para retirar um utensílio doméstico. Os dois mantiveram um relacionamento por cerca de dez anos e são pais de três filhos, mas estão separados há aproximadamente nove meses.
Ao chegar ao imóvel, a jovem encontrou o ex acompanhado de outra pessoa. A situação provocou um desentendimento que rapidamente saiu do controle. Durante a confusão, diversos objetos da residência foram danificados, incluindo uma televisão.
Segundo o relato dos envolvidos, a discussão evoluiu para uma luta corporal. A mulher sofreu lesões e apresentava inchaço na região do olho direito quando os policiais chegaram ao local. Ela afirmou ainda que teria sido enforcada pelo ex-companheiro durante o confronto.
Já o homem alegou que apenas tentou se proteger após a ex-companheira iniciar os danos dentro da residência e negou ter agido de forma intencional para agredi-la.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram os ânimos exaltados. Após o atendimento da ocorrência, os dois foram conduzidos ao plantão policial para prestar esclarecimentos.
O caso foi registrado como lesão corporal recíproca e dano ao patrimônio. A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias da ocorrência para definir eventuais responsabilidades dos envolvidos.
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