Um aposentado de 66 anos perdeu quase R$ 30 mil após cair no golpe do falso programa de televisão, em Araçatuba. A vítima estava em um supermercado no bairro São João quando recebeu uma chamada de vídeo e acreditou estar participando ao vivo de uma atração televisiva.

O idoso procurou a Central de Polícia Judiciária na tarde de terça-feira (2) para registrar a ocorrência. Em depoimento, contou que fazia compras quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Durante a chamada, o golpista se apresentou como o apresentador Renato Ambrósio e informou que ele havia sido contemplado com um prêmio de R$ 25 mil.

Acreditando na história, o aposentado forneceu dados bancários e senhas. Segundo relatou à polícia, o suposto apresentador insistia para que ele não desligasse a ligação nem conversasse com outras pessoas durante o contato.