Um aposentado de 66 anos perdeu quase R$ 30 mil após cair no golpe do falso programa de televisão, em Araçatuba. A vítima estava em um supermercado no bairro São João quando recebeu uma chamada de vídeo e acreditou estar participando ao vivo de uma atração televisiva.
O idoso procurou a Central de Polícia Judiciária na tarde de terça-feira (2) para registrar a ocorrência. Em depoimento, contou que fazia compras quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Durante a chamada, o golpista se apresentou como o apresentador Renato Ambrósio e informou que ele havia sido contemplado com um prêmio de R$ 25 mil.
Acreditando na história, o aposentado forneceu dados bancários e senhas. Segundo relatou à polícia, o suposto apresentador insistia para que ele não desligasse a ligação nem conversasse com outras pessoas durante o contato.
Pouco depois, a tela do celular ficou preta, o que despertou a desconfiança da vítima. Ao procurar uma agência bancária, ele descobriu que criminosos haviam realizado diversas transferências e contratado empréstimos em seu nome, causando um prejuízo de R$ 29.956.
O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.
Alerta
Nas redes sociais, o apresentador Renato Ambrósio, do programa Viva Sorte, exibido pela Band, alertou os seguidores sobre criminosos que utilizam inteligência artificial para se passar por ele em chamadas de vídeo.
“Não ligo para ninguém pedindo dinheiro, muito menos avisando que ganhou prêmios. Se alguém te ligar com o meu rosto, não sou eu. É golpe”, afirmou.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.