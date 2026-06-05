Com a aproximação das festas juninas, cresce a procura por produtos tradicionais como amendoim, milho, paçoca, pé de moleque, doces, roupas temáticas, artigos de decoração e brinquedos. Para evitar prejuízos aos consumidores, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) divulgou orientações sobre os cuidados que devem ser observados durante as compras.

Segundo o órgão, é importante verificar se as embalagens apresentam informações claras sobre peso, quantidade e identificação do fabricante. Os consumidores também devem ficar atentos às etiquetas de produtos vendidos por peso, conferindo se o valor cobrado corresponde à quantidade efetivamente adquirida.

Nos produtos comercializados em bandejas, como doces e alimentos típicos, o peso da embalagem não deve ser incluído na pesagem final. O consumidor pode utilizar balanças disponíveis nos estabelecimentos para conferir se o peso líquido informado corresponde apenas ao produto adquirido.