Durante patrulhamento preventivo realizado na tarde de quinta-feira (4), policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas em Penápolis. A ação ocorreu na avenida Presidente Getúlio Vargas, no bairro Canadá, área frequentemente alvo de denúncias relacionadas à venda de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam rondas pelos bairros Tóquio e Canadá quando perceberam uma movimentação considerada suspeita. Ao notar a aproximação das viaturas, um dos indivíduos que estava no local deixou a área rapidamente, enquanto outro permaneceu e foi submetido à abordagem.

Na revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de maconha com o suspeito. Questionado sobre a origem da droga, ele confessou envolvimento com o tráfico e informou que mantinha mais entorpecentes armazenados em sua residência.