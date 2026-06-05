05 de junho de 2026
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PENÁPOLIS

Suspeito admite tráfico e leva PM a esconderijo de drogas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Abordagem em ponto conhecido por denúncias no bairro Canadá, resulta na apreensão de quase 600 gramas de maconha, dinheiro e materiais usados no comércio de entorpecentes
Abordagem em ponto conhecido por denúncias no bairro Canadá, resulta na apreensão de quase 600 gramas de maconha, dinheiro e materiais usados no comércio de entorpecentes

Durante patrulhamento preventivo realizado na tarde de quinta-feira (4), policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas em Penápolis. A ação ocorreu na avenida Presidente Getúlio Vargas, no bairro Canadá, área frequentemente alvo de denúncias relacionadas à venda de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam rondas pelos bairros Tóquio e Canadá quando perceberam uma movimentação considerada suspeita. Ao notar a aproximação das viaturas, um dos indivíduos que estava no local deixou a área rapidamente, enquanto outro permaneceu e foi submetido à abordagem.

Na revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de maconha com o suspeito. Questionado sobre a origem da droga, ele confessou envolvimento com o tráfico e informou que mantinha mais entorpecentes armazenados em sua residência.

Durante as diligências, os agentes localizaram um tablete de maconha com 514,90 gramas e outras sete porções da mesma droga, que juntas somaram 74,34 gramas. Ao todo, foram apreendidos 589,24 gramas de maconha.

Além dos entorpecentes, a equipe recolheu R$ 1,3 mil em dinheiro, uma balança de precisão em funcionamento, uma faca utilizada para o fracionamento da droga e um aparelho celular.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante confirmada pela autoridade de polícia judiciária. Ele permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

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