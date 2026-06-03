A reportagem da Folha da Região teve acesso a um áudio que pode reforçar a denúncia de supostos maus-tratos contra uma criança de quatro anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em uma escola municipal de Turiúba. O caso já é investigado pela Polícia Civil e foi registrado como tortura.

A mãe da criança, Laila Lima Bailão, afirma que passou a desconfiar de que algo estava acontecendo após perceber mudanças no comportamento da filha dentro de casa. Segundo ela, a menina passou a apresentar atitudes diferentes das habituais, o que despertou preocupação na família.

“Há aproximadamente dois meses percebi que ela mudou muito o comportamento, estava muito reativa, a própria escola me chamou em duas reuniões em menos de uma semana para falar que estava muito agressiva. Achei estranho, porque em outros ambientes ela não apresentava esse tipo de comportamento”, contou à reportagem.