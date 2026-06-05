A Prefeitura de Indiaporã, cidade a aproximadamente 160 km de Araçatuba, está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior. As contratações serão temporárias, com validade inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogadas por igual período.

As oportunidades são para as funções de psicólogo e motorista. Para concorrer ao cargo de psicólogo, é necessário possuir graduação na área e registro ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP). Já para motorista, os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D e certificações específicas para transporte escolar, coletivo de passageiros e de emergência.

Os vencimentos variam entre R$ 2.163,25 e R$ 3.661,12, conforme o cargo, para jornadas semanais de 30 ou 40 horas.