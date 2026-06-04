04 de junho de 2026
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ANDRADINA

Pistola é encontrada dentro de ônibus durante fiscalização

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Arma de fabricação tcheca, carregadores e munições estavam escondidos em uma pochete no salão de passageiros
Arma de fabricação tcheca, carregadores e munições estavam escondidos em uma pochete no salão de passageiros

Uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de uma arma de fogo na manhã desta quinta-feira (4), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A ocorrência foi registrada por volta das 7h34, no quilômetro 631 da rodovia, durante a Operação Impacto/Corpus Christi. Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária abordaram um ônibus de linha interestadual para vistoria.

Durante a inspeção no salão de passageiros, os policiais localizaram uma pochete abandonada contendo uma pistola calibre .380 de fabricação tcheca, além de dois carregadores e nove munições intactas.

Diante da descoberta, os agentes realizaram diligências para tentar identificar o proprietário do armamento, porém nenhum passageiro assumiu a posse da arma e não foi possível apontar um responsável pelo material apreendido.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina, onde a arma, os carregadores e as munições foram apreendidos para investigação.

O caso será apurado pela Polícia Civil, que buscará identificar quem transportava o armamento e esclarecer as circunstâncias em que o material foi deixado no interior do coletivo.

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