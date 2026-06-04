Uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de uma arma de fogo na manhã desta quinta-feira (4), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.
A ocorrência foi registrada por volta das 7h34, no quilômetro 631 da rodovia, durante a Operação Impacto/Corpus Christi. Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária abordaram um ônibus de linha interestadual para vistoria.
Durante a inspeção no salão de passageiros, os policiais localizaram uma pochete abandonada contendo uma pistola calibre .380 de fabricação tcheca, além de dois carregadores e nove munições intactas.
Diante da descoberta, os agentes realizaram diligências para tentar identificar o proprietário do armamento, porém nenhum passageiro assumiu a posse da arma e não foi possível apontar um responsável pelo material apreendido.
A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina, onde a arma, os carregadores e as munições foram apreendidos para investigação.
O caso será apurado pela Polícia Civil, que buscará identificar quem transportava o armamento e esclarecer as circunstâncias em que o material foi deixado no interior do coletivo.
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