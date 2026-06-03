03 de junho de 2026
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PONTO FACULTATIVO

Prefeituras de Araçatuba, Birigui e Penápolis terão feriadão

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Wesley Pedrosa/FR
Serviços essenciais serão mantidos normalmente
Serviços essenciais serão mantidos normalmente

As três maiores cidades da região de Araçatuba terão um feriadão prolongado nesta semana. As prefeituras de Araçatuba, Birigui e Penápolis confirmaram a suspensão do expediente administrativo nos dias 4 e 5 de junho, em razão das celebrações de Corpus Christi.

Com a decisão, repartições públicas e setores administrativos ficarão fechados por quatro dias consecutivos, com retomada do atendimento ao público prevista para a segunda-feira, 8 de junho.

Araçatuba mantém serviços essenciais

Em Araçatuba, a Prefeitura definiu a suspensão do expediente nos órgãos públicos municipais e autarquias na sexta-feira (5), em continuidade ao período de Corpus Christi.

Apesar da paralisação administrativa, os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente, incluindo as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com atendimento 24 horas e o Pronto-Socorro Municipal.

Penápolis terá ponto facultativo em dois dias

Em Penápolis, o calendário oficial estabelece ponto facultativo tanto na quinta-feira (4), data de Corpus Christi, quanto na sexta-feira (5).

A medida garante quatro dias consecutivos sem expediente para parte dos servidores municipais.

Birigui também suspende atendimento administrativo

Em Birigui, a Prefeitura adotou a mesma medida e decretou ponto facultativo nos órgãos administrativos durante o período.

A suspensão não afeta serviços que não podem ser interrompidos, como o Pronto-Socorro Municipal, os sistemas de captação e tratamento de água, a limpeza pública, os cemitérios e as equipes responsáveis por reparos nas redes de água e esgoto.

Corpus Christi não é feriado nacional

Embora seja uma das datas religiosas mais tradicionais do país, Corpus Christi não é considerado feriado nacional.

A celebração é classificada pelo Governo Federal como ponto facultativo, cabendo aos estados e municípios decidir pela decretação de feriado local ou pela suspensão facultativa do expediente público.

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