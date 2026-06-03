As três maiores cidades da região de Araçatuba terão um feriadão prolongado nesta semana. As prefeituras de Araçatuba, Birigui e Penápolis confirmaram a suspensão do expediente administrativo nos dias 4 e 5 de junho, em razão das celebrações de Corpus Christi.
Com a decisão, repartições públicas e setores administrativos ficarão fechados por quatro dias consecutivos, com retomada do atendimento ao público prevista para a segunda-feira, 8 de junho.
Araçatuba mantém serviços essenciais
Em Araçatuba, a Prefeitura definiu a suspensão do expediente nos órgãos públicos municipais e autarquias na sexta-feira (5), em continuidade ao período de Corpus Christi.
Apesar da paralisação administrativa, os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente, incluindo as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com atendimento 24 horas e o Pronto-Socorro Municipal.
Penápolis terá ponto facultativo em dois dias
Em Penápolis, o calendário oficial estabelece ponto facultativo tanto na quinta-feira (4), data de Corpus Christi, quanto na sexta-feira (5).
A medida garante quatro dias consecutivos sem expediente para parte dos servidores municipais.
Birigui também suspende atendimento administrativo
Em Birigui, a Prefeitura adotou a mesma medida e decretou ponto facultativo nos órgãos administrativos durante o período.
A suspensão não afeta serviços que não podem ser interrompidos, como o Pronto-Socorro Municipal, os sistemas de captação e tratamento de água, a limpeza pública, os cemitérios e as equipes responsáveis por reparos nas redes de água e esgoto.
Corpus Christi não é feriado nacional
Embora seja uma das datas religiosas mais tradicionais do país, Corpus Christi não é considerado feriado nacional.
A celebração é classificada pelo Governo Federal como ponto facultativo, cabendo aos estados e municípios decidir pela decretação de feriado local ou pela suspensão facultativa do expediente público.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.