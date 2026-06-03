As três maiores cidades da região de Araçatuba terão um feriadão prolongado nesta semana. As prefeituras de Araçatuba, Birigui e Penápolis confirmaram a suspensão do expediente administrativo nos dias 4 e 5 de junho, em razão das celebrações de Corpus Christi.

Com a decisão, repartições públicas e setores administrativos ficarão fechados por quatro dias consecutivos, com retomada do atendimento ao público prevista para a segunda-feira, 8 de junho.

Araçatuba mantém serviços essenciais

Em Araçatuba, a Prefeitura definiu a suspensão do expediente nos órgãos públicos municipais e autarquias na sexta-feira (5), em continuidade ao período de Corpus Christi.