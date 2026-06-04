Uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de uma carga avaliada em aproximadamente R$ 175 mil na tarde desta quarta-feira (3), em Birigui. Um homem de 47 anos foi preso em flagrante pelo crime de descaminho após ser surpreendido transportando milhares de produtos de origem estrangeira sem comprovação fiscal.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h10, no quilômetro 30 da Rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), durante a Operação Impacto/Divisa, realizada por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

Durante a abordagem a uma Renault Duster, os policiais realizaram uma vistoria detalhada no veículo e encontraram 35 mil isqueiros importados do Paraguai. A mercadoria estava sendo transportada sem qualquer documentação que comprovasse a entrada legal no país ou o recolhimento dos tributos exigidos pela legislação.