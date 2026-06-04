Uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de uma carga avaliada em aproximadamente R$ 175 mil na tarde desta quarta-feira (3), em Birigui. Um homem de 47 anos foi preso em flagrante pelo crime de descaminho após ser surpreendido transportando milhares de produtos de origem estrangeira sem comprovação fiscal.
A ocorrência foi registrada por volta das 13h10, no quilômetro 30 da Rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), durante a Operação Impacto/Divisa, realizada por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).
Durante a abordagem a uma Renault Duster, os policiais realizaram uma vistoria detalhada no veículo e encontraram 35 mil isqueiros importados do Paraguai. A mercadoria estava sendo transportada sem qualquer documentação que comprovasse a entrada legal no país ou o recolhimento dos tributos exigidos pela legislação.
Segundo a corporação, a carga foi avaliada em cerca de R$ 175 mil. Diante da irregularidade, o motorista recebeu voz de prisão pelo crime de descaminho.
Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o suspeito, morador de José Bonifácio, já possui passagens anteriores pelos crimes de contrabando e descaminho.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Araçatuba, onde o flagrante foi confirmado pela autoridade policial. Foi estipulada fiança, que acabou sendo paga pelo investigado, permitindo que ele responda ao processo em liberdade.
Toda a carga apreendida permaneceu retida e ficará à disposição da Justiça Federal para as providências cabíveis.
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