Uma ocorrência marcada por tensão e ameaças mobilizou a Guarda Civil Municipal de Braúna na tarde dessa quarta-feira (3). Uma mulher foi conduzida à delegacia após ser acusada de perseguir o próprio marido portando uma faca e apresentar comportamento agressivo em via pública.

De acordo com informações registradas pela corporação, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando foi abordada por um homem que relatou estar sendo perseguido pela esposa. Segundo ele, a mulher estaria armada com uma faca, o que gerou preocupação e motivou o pedido de ajuda.

Diante da denúncia, os agentes seguiram até o local indicado e encontraram a suspeita em frente à residência do casal. Conforme o relato oficial, ela apresentava sinais evidentes de alteração comportamental e possível embriaguez. Embora tenha negado as acusações feitas pelo marido, a faca mencionada foi localizada em sua posse.