04 de junho de 2026
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BRAÚNA

Grávida é detida após ameaças e tumulto em via pública

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Guarda Municipal registrou a ocorrência na tarde de quarta-feira
Guarda Municipal registrou a ocorrência na tarde de quarta-feira

Uma ocorrência marcada por tensão e ameaças mobilizou a Guarda Civil Municipal de Braúna na tarde dessa quarta-feira (3). Uma mulher foi conduzida à delegacia após ser acusada de perseguir o próprio marido portando uma faca e apresentar comportamento agressivo em via pública.

De acordo com informações registradas pela corporação, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando foi abordada por um homem que relatou estar sendo perseguido pela esposa. Segundo ele, a mulher estaria armada com uma faca, o que gerou preocupação e motivou o pedido de ajuda.

Diante da denúncia, os agentes seguiram até o local indicado e encontraram a suspeita em frente à residência do casal. Conforme o relato oficial, ela apresentava sinais evidentes de alteração comportamental e possível embriaguez. Embora tenha negado as acusações feitas pelo marido, a faca mencionada foi localizada em sua posse.

Durante a abordagem, os guardas tentaram convencê-la a receber atendimento médico em razão de seu estado emocional. No entanto, a mulher recusou o auxílio e passou a proferir ameaças e ofensas contra os agentes, o que exigiu sua contenção para garantir a segurança de todos os envolvidos.

Ela foi encaminhada ao posto de saúde do município, onde passou por avaliação médica. Durante o atendimento, foi constatado que a paciente estava grávida. O relatório clínico também apontou indícios de uso de entorpecentes, consumo de bebida alcoólica e utilização inadequada de medicamentos controlados.

Após receber atendimento, a mulher foi levada à unidade policial para o registro formal da ocorrência. A faca apreendida foi recolhida e encaminhada para perícia.

O marido prestou depoimento e os detalhes da ocorrência foram registrados em boletim policial. O caso foi enquadrado como ameaça e desacato. Concluídos os procedimentos legais, a mulher foi liberada.

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