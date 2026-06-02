A Guarda Civil Municipal de Araçatuba está nos preparativos finais para colocar em operação o Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP), nova equipe criada pela Prefeitura para reforçar a atuação da corporação em ocorrências de maior complexidade e risco.
A Folha da Região/Sampi conheceu o local de treinamento na manhã desta terça-feira (2). Os agentes que integrarão o grupamento participam de capacitações intensivas, com técnicas de abordagem, patrulhamento tático e manuseio de armas longas.
De acordo com o comandante Eduardo de Castro Carvalho, a formação conta com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Grande São Paulo, especializada nesse tipo de atividade.
“A semana passada foi de rotina muito intensa, tanto da parte física, psicológica e técnica. Montaremos quatro equipes com três ou quatro integrantes cada”, afirmou.
Segundo Castro, os integrantes do GEP passarão por treinamentos contínuos para aperfeiçoar os procedimentos operacionais e garantir maior eficiência no atendimento das ocorrências.
“Estamos muito felizes com esse projeto, creio que será de muita ajuda no combate à criminalidade”, acrescentou.
A expectativa é que o grupamento comece a atuar nas ruas de Araçatuba dentro de aproximadamente três semanas. As equipes terão viaturas caracterizadas especificamente para o serviço, equipamentos voltados ao patrulhamento tático e armamento pesado, com uso de carabina semiautomática CTT40. Dos 38 convocados, 21 conseguiram concluir a formação.
O prefeito Lucas Zanatta afirmou que a criação do GEP representa um avanço na estrutura operacional da Guarda Civil Municipal e deve ampliar a capacidade de resposta em situações que exigem atuação especializada.
“Queremos aumentar a qualificação, estamos subindo o nível da GCM de Araçatuba a cada dia”, declarou o prefeito à Folha da Região/Sampi.
A Prefeitura avalia que a nova unidade contribuirá para fortalecer as ações de segurança pública no município e ampliar a sensação de segurança da população.
Durante a apresentação do projeto, o comandante do grupamento também deixou um recado aos criminosos. “Pode se preparar que o GEP está chegando”, finalizou Castro.
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