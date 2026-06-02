A Guarda Civil Municipal de Araçatuba está nos preparativos finais para colocar em operação o Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP), nova equipe criada pela Prefeitura para reforçar a atuação da corporação em ocorrências de maior complexidade e risco.

A Folha da Região/Sampi conheceu o local de treinamento na manhã desta terça-feira (2). Os agentes que integrarão o grupamento participam de capacitações intensivas, com técnicas de abordagem, patrulhamento tático e manuseio de armas longas.

De acordo com o comandante Eduardo de Castro Carvalho, a formação conta com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Grande São Paulo, especializada nesse tipo de atividade.