O motorista de aplicativo de 68 anos investigado por suspeita de importunação sexual contra uma passageira de 25 anos durante uma corrida realizada na manhã de segunda-feira (1º), em Araçatuba, prestou depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) no fim da manhã desta terça-feira (2), acompanhado de advogado.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Luciana Pistori, o homem foi identificado após a Polícia Civil encaminhar um ofício à plataforma de transporte por aplicativo. Durante o depoimento, ele negou parcialmente as acusações e apresentou uma versão diferente da relatada pela vítima.

“Ele negou parcialmente os fatos. Alegou que os dois estariam combinando um programa sexual mediante pagamento e que o trecho gravado não representa todo o contexto do que teria acontecido dentro do veículo”, afirmou a delegada durante entrevista coletiva.