A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (3), a Operação Travessia, com o objetivo de combater o tráfico de drogas ligado a um grupo que atuaria em Mirandópolis. A ação resultou na captura de um procurado pela Justiça e na prisão em flagrante de um investigado por tráfico.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois em Mirandópolis e dois em Aparecida do Taboado (MS).
Em Mirandópolis, durante o cumprimento de um dos mandados, os policiais encontraram uma porção de maconha e objetos utilizados para o consumo da droga. A moradora do imóvel foi autuada pela infração penal e aparelhos celulares foram apreendidos para análise.
Já em Aparecida do Taboado, os investigadores cumpriram dois mandados de prisão contra um homem de 29 anos apontado como integrante do grupo criminoso. Durante as diligências, ele também foi preso em flagrante após a apreensão de porções de cocaína, pinos para armazenamento de entorpecentes e anotações relacionadas à movimentação do tráfico.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito e um irmão seriam responsáveis por coordenar a distribuição de drogas em um bairro de Mirandópolis, mesmo residindo em outro estado. A investigação também apura a participação de comparsas e familiares no esquema.
As apurações apontam ainda que integrantes do grupo teriam intimidado e ameaçado servidores públicos do município após a apreensão de drogas com detentos que prestavam serviços em uma repartição pública.
A Operação Travessia contou com a participação de policiais civis de Mirandópolis, Lavínia e Guaraçaí, além do apoio das polícias Civil e Militar de Aparecida do Taboado e da Polícia Militar de Mirandópolis.
As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre a atuação da organização criminosa.
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