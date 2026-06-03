A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (3), a Operação Travessia, com o objetivo de combater o tráfico de drogas ligado a um grupo que atuaria em Mirandópolis. A ação resultou na captura de um procurado pela Justiça e na prisão em flagrante de um investigado por tráfico.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois em Mirandópolis e dois em Aparecida do Taboado (MS).

Em Mirandópolis, durante o cumprimento de um dos mandados, os policiais encontraram uma porção de maconha e objetos utilizados para o consumo da droga. A moradora do imóvel foi autuada pela infração penal e aparelhos celulares foram apreendidos para análise.