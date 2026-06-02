A chegada de uma massa de ar seco ao interior paulista mantém o alerta da Defesa Civil para os moradores da região de Araçatuba durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Além da baixa umidade relativa do ar, os próximos dias serão marcados por uma queda acentuada das temperaturas, especialmente durante as madrugadas.

De acordo com a previsão meteorológica, o tempo seguirá firme, com predomínio de sol e sem expectativa de chuva. Apesar das tardes mais agradáveis, o frio deve ganhar força no fim de semana. Em Araçatuba, os termômetros podem registrar mínima de 12°C na madrugada de sábado (6) e de 13°C no domingo (7). Já na próxima quarta-feira (10), a temperatura mínima prevista é de apenas 11°C.

Com o clima seco e a chegada do frio, a Defesa Civil orientou nesta segunda-feira (1º) a população a reforçar os cuidados com a saúde, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. A recomendação é aumentar a ingestão de água, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e manter os ambientes ventilados.