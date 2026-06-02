A tarde desta segunda-feira (1º) foi marcada por uma tragédia em um frigorífico instalado às margens da rodovia Elieser Montenegro Magalhães, no Parque Industrial, em Araçatuba. O operador de máquinas Marco Aurélio Bernardo, de 46 anos, morreu após sofrer um grave acidente durante o expediente.

Segundo informações registradas pelas autoridades, o trabalhador caiu em uma lagoa de tratamento localizada dentro das dependências da empresa. Equipes de resgate foram mobilizadas rapidamente e conseguiram retirar a vítima do local, prestando os primeiros atendimentos ainda na unidade industrial.

Marco Aurélio foi encaminhado com urgência ao Pronto-socorro Municipal de Araçatuba, porém, apesar dos esforços das equipes médicas, não resistiu e teve o óbito confirmado pouco depois de dar entrada na unidade.