Uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental resultou na autuação de um morador de Santópolis do Aguapeí por manter aves silvestres em cativeiro sem a devida autorização dos órgãos competentes. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (1º).
Durante a vistoria realizada em uma residência vinculada a um criador amador de passeriformes, os policiais identificaram quatro gaiolas instaladas na área externa do imóvel. No local, foram encontradas diversas aves da fauna brasileira mantidas irregularmente.
Entre os animais localizados estavam um canário-da-terra, um pássaro-preto, um periquito-rico e um papagaio-verdadeiro. Também foram apreendidas quatro gaiolas utilizadas para abrigar as aves.
Segundo a Polícia Ambiental, a manutenção dos espécimes sem autorização caracteriza infração à legislação ambiental. Diante da irregularidade, foi lavrado auto de infração com aplicação de multa no valor de R$ 2 mil.
As aves sem anilhas de identificação, consideradas aptas para retornar à natureza, foram imediatamente devolvidas ao habitat natural. Já o periquito-rico e o papagaio-verdadeiro permaneceram provisoriamente sob responsabilidade do autuado, até decisão da autoridade ambiental competente.
As gaiolas utilizadas para os pássaros posteriormente soltos foram inutilizadas e encaminhadas para descarte adequado no Ecoponto do município.
A Polícia Ambiental informou ainda que a ocorrência será comunicada à Polícia Civil para análise de eventual enquadramento criminal previsto na legislação de crimes ambientais. O responsável pelo imóvel recebeu orientações sobre as normas vigentes relacionadas à criação e manutenção de animais silvestres.
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