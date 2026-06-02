Uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental resultou na autuação de um morador de Santópolis do Aguapeí por manter aves silvestres em cativeiro sem a devida autorização dos órgãos competentes. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (1º).

Durante a vistoria realizada em uma residência vinculada a um criador amador de passeriformes, os policiais identificaram quatro gaiolas instaladas na área externa do imóvel. No local, foram encontradas diversas aves da fauna brasileira mantidas irregularmente.

Entre os animais localizados estavam um canário-da-terra, um pássaro-preto, um periquito-rico e um papagaio-verdadeiro. Também foram apreendidas quatro gaiolas utilizadas para abrigar as aves.