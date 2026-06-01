O Arraiá Solidário Família Silva será realizado no próximo sábado, 6 de junho, em Birigui, para arrecadar recursos destinados às famílias atendidas pelo Projeto Divina Luz, no bairro Portal da Pérola 2.
O evento será realizado a partir das 19h, na Chácara FSD, ao lado da Chácara da Maçonaria. Os ingressos custam R$ 40 para adultos e R$ 20 para crianças de até 10 anos.
A programação terá atrações típicas, bingo beneficente, brincadeiras para a família e cardápio caipira. Toda a renda arrecadada será destinada às ações desenvolvidas pelo projeto social, que presta apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.
Os organizadores também pedem a doação de agasalhos e caixas de leite, que serão repassados às famílias atendidas pelo projeto.
Informações e reservas podem ser feitas pelo telefone (18) 99171-4630
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.