O Arraiá Solidário Família Silva será realizado no próximo sábado, 6 de junho, em Birigui, para arrecadar recursos destinados às famílias atendidas pelo Projeto Divina Luz, no bairro Portal da Pérola 2.

O evento será realizado a partir das 19h, na Chácara FSD, ao lado da Chácara da Maçonaria. Os ingressos custam R$ 40 para adultos e R$ 20 para crianças de até 10 anos.

A programação terá atrações típicas, bingo beneficente, brincadeiras para a família e cardápio caipira. Toda a renda arrecadada será destinada às ações desenvolvidas pelo projeto social, que presta apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.