01 de junho de 2026
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SOLIDARIEDADE

Arraiá Solidário arrecada recursos para famílias em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Evento será realizado no sábado, na Chácara FSD; renda será destinada ao Projeto Divina Luz, que atende famílias no Portal da Pérola 2
Evento será realizado no sábado, na Chácara FSD; renda será destinada ao Projeto Divina Luz, que atende famílias no Portal da Pérola 2

O Arraiá Solidário Família Silva será realizado no próximo sábado, 6 de junho, em Birigui, para arrecadar recursos destinados às famílias atendidas pelo Projeto Divina Luz, no bairro Portal da Pérola 2.

O evento será realizado a partir das 19h, na Chácara FSD, ao lado da Chácara da Maçonaria. Os ingressos custam R$ 40 para adultos e R$ 20 para crianças de até 10 anos.

A programação terá atrações típicas, bingo beneficente, brincadeiras para a família e cardápio caipira. Toda a renda arrecadada será destinada às ações desenvolvidas pelo projeto social, que presta apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

Os organizadores também pedem a doação de agasalhos e caixas de leite, que serão repassados às famílias atendidas pelo projeto.

Informações e reservas podem ser feitas pelo telefone (18) 99171-4630

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