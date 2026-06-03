Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira (2), após provocar um acidente de trânsito, abandonar o local sem prestar socorro à vítima e ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada pela Guarda Civil Municipal (GCM) na rua Brigadeiro Faria Lima.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os agentes Evandro e Alves Ribeiro realizavam patrulhamento preventivo quando se depararam com um acidente envolvendo um GM Monza e uma motocicleta.

Ao ser questionado pelos guardas, o motorista alegou que a motociclista teria perdido o controle da direção e caído sozinha na rotatória, negando qualquer contato entre os veículos. No entanto, a versão apresentada começou a ruir quando os agentes analisaram a cena e identificaram danos recentes no automóvel compatíveis com uma colisão.