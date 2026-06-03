Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira (2), após provocar um acidente de trânsito, abandonar o local sem prestar socorro à vítima e ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada pela Guarda Civil Municipal (GCM) na rua Brigadeiro Faria Lima.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, os agentes Evandro e Alves Ribeiro realizavam patrulhamento preventivo quando se depararam com um acidente envolvendo um GM Monza e uma motocicleta.
Ao ser questionado pelos guardas, o motorista alegou que a motociclista teria perdido o controle da direção e caído sozinha na rotatória, negando qualquer contato entre os veículos. No entanto, a versão apresentada começou a ruir quando os agentes analisaram a cena e identificaram danos recentes no automóvel compatíveis com uma colisão.
A motociclista relatou que trafegava normalmente pela via quando teve a passagem interceptada pelo Monza. Segundo ela, o motorista teria avançado a sinalização de parada obrigatória, provocando a batida que resultou em sua queda e nos ferimentos sofridos.
Ainda conforme o relato da vítima, após o acidente o condutor fugiu sem prestar qualquer assistência. A situação só não terminou sem responsabilização porque duas testemunhas que presenciaram o ocorrido decidiram seguir o veículo e convenceram o motorista a retornar ao local.
Quando a equipe da GCM chegou, os dois já haviam deixado a região e não foram identificados.
Durante o atendimento da ocorrência, os guardas perceberam que o motorista apresentava claros sinais de embriaguez, incluindo olhos avermelhados, fala desconexa e forte odor etílico. Submetido ao teste do bafômetro, ele registrou 0,66 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, índice que configura crime de trânsito conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
Diante das evidências, os agentes deram voz de prisão ao motorista, que foi encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência e demais providências legais. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
O caso foi registrado como embriaguez ao volante, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro, circunstância que agrava a situação do investigado.
Além da prisão em flagrante, foram aplicadas autuações administrativas pelas infrações de trânsito constatadas durante a ocorrência.
A motociclista sofreu ferimentos em decorrência da queda e recebeu atendimento médico. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação da Polícia Civil.
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