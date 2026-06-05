Um homem de 59 anos foi encontrado morto no início da noite desta sexta-feira (5), em uma residência localizada na Travessa Maracaju, no bairro Castelo Branco, em Araçatuba, nas proximidades do Hemocentro.

A vítima foi identificada como Paulo Miranda, que, segundo informações apuradas pela reportagem, trabalhou há muitos anos no setor de zoonoses do município.

De acordo com as informações preliminares, a irmã e um ex-companheiro de Paulo foram até o imóvel após estranharem a falta de contato com ele. Ao entrarem na residência, encontraram o homem caído e já sem sinais vitais.