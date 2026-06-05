Um homem de 59 anos foi encontrado morto no início da noite desta sexta-feira (5), em uma residência localizada na Travessa Maracaju, no bairro Castelo Branco, em Araçatuba, nas proximidades do Hemocentro.
A vítima foi identificada como Paulo Miranda, que, segundo informações apuradas pela reportagem, trabalhou há muitos anos no setor de zoonoses do município.
De acordo com as informações preliminares, a irmã e um ex-companheiro de Paulo foram até o imóvel após estranharem a falta de contato com ele. Ao entrarem na residência, encontraram o homem caído e já sem sinais vitais.
Ainda conforme o que foi apurado no local, o corpo apresentava avançado estado de decomposição, indicando que a morte pode ter ocorrido há alguns dias. Vizinhos relataram que Paulo não era visto circulando pela região havia pelo menos dois dias.
Um detalhe que chamou a atenção das equipes foi o fato de uma das mãos da vítima estar sobre um fio ligado a um ventilador. A circunstância levanta a possibilidade de um eventual choque elétrico, hipótese que deverá ser analisada pela perícia técnica.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada pelos familiares e compareceu ao endereço, constatando o óbito.
A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, que realizou a perícia no imóvel em busca de elementos que possam esclarecer as causas da morte. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico.
Somente após a conclusão dos exames periciais será possível determinar oficialmente a causa da morte. Em seguida, o corpo será liberado aos familiares para os atos de velório e sepultamento.
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