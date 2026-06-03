A Polícia Civil investiga a morte de um aposentado de 60 anos encontrado sem vida em uma propriedade rural localizada no bairro Manoel Baiano, em Urânia, a aproximadamente 120 km de Araçatuba, na tarde de segunda-feira (1º).
A vítima, identificada como João Batista Avelino, foi localizada caída dentro da chácara onde morava. Conforme as informações iniciais apuradas pelas autoridades, o corpo apresentava diversos ferimentos provocados por arma branca, além de indícios de agressões físicas.
Segundo o boletim de ocorrência, um homem que residia com a vítima saiu para trabalhar durante a manhã e, ao retornar no início da tarde, encontrou o aposentado desacordado.
No entanto, ao voltar ao imóvel acompanhado de um familiar, percebeu marcas de violência no corpo da vítima e acionou os serviços de emergência. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.
O caso foi registrado como homicídio e segue sob apuração para identificar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém havia sido preso.
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