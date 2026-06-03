A Polícia Civil investiga a morte de um aposentado de 60 anos encontrado sem vida em uma propriedade rural localizada no bairro Manoel Baiano, em Urânia, a aproximadamente 120 km de Araçatuba, na tarde de segunda-feira (1º).

A vítima, identificada como João Batista Avelino, foi localizada caída dentro da chácara onde morava. Conforme as informações iniciais apuradas pelas autoridades, o corpo apresentava diversos ferimentos provocados por arma branca, além de indícios de agressões físicas.

Segundo o boletim de ocorrência, um homem que residia com a vítima saiu para trabalhar durante a manhã e, ao retornar no início da tarde, encontrou o aposentado desacordado.