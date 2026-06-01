A jovem Yasmim Alves Castilho, de 25 anos, que estava desaparecida havia mais de três semanas, foi resgatada pela Polícia Civil do Distrito Federal nesse domingo, 31, após ser mantida em cárcere privado pelo namorado, de 19 anos. Segundo as investigações, a vítima era submetida a agressões físicas e ameaças constantes de morte contra ela e seus familiares. O casal também foi visto recentemente em Araçatuba e equipes da Delegacia de Homicídio chegaram a fazer diligências na tentativa de encontrá-lo.
De acordo com a polícia, a jovem conheceu o suspeito em Campinas (SP), onde iniciaram um relacionamento amoroso. No início de abril, o casal viajou ao Paraguai, mas o homem teria perdido todo o dinheiro em cassinos. A partir daí, os dois passaram a viver em situação de rua.
Ainda segundo a investigação, quando a vítima tentou retornar para casa, foi agredida e ameaçada pelo namorado, que afirmava que faria mal aos familiares dela caso fosse abandonado. Desde então, ele passou a impedir qualquer contato da jovem com outras pessoas, dificultando pedidos de ajuda.
Nos dias seguintes, o casal percorreu cidades dos estados do Paraná, São Paulo e Goiás. Sem notícias da filha, a família registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento junto à Polícia Civil de São Paulo.
Encontro
O resgate ocorreu após o casal procurar atendimento no Centro POP, em Taguatinga (DF). Durante uma discussão entre o suspeito e seguranças da unidade, a jovem aproveitou a oportunidade para pedir socorro. Os servidores acionaram a Polícia Civil, que iniciou buscas na região.
O homem foi localizado pouco depois e tentou fugir por uma área de mata ao perceber a aproximação dos policiais. Ele resistiu à prisão, mas acabou contido e detido.
Segundo a polícia, o suspeito possui antecedentes criminais em Goiás por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado, violência psicológica e resistência.
Após o resgate, a família da vítima foi informada sobre sua localização e providenciou o retorno dela para casa em segurança.
Alívio
A Folha/Sampi conversou com a mãe da jovem no início da tarde desta segunda-feira, 1º. Ela contou por telefone que a filha está bem, porém assustada. “O estado de saúde dela é ótimo, mas ainda está muito assustada. Confirmou que era mantida sob ameaça de morte todo esse tempo. Estamos aliviados e voltando para casa”.
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