A jovem Yasmim Alves Castilho, de 25 anos, que estava desaparecida havia mais de três semanas, foi resgatada pela Polícia Civil do Distrito Federal nesse domingo, 31, após ser mantida em cárcere privado pelo namorado, de 19 anos. Segundo as investigações, a vítima era submetida a agressões físicas e ameaças constantes de morte contra ela e seus familiares. O casal também foi visto recentemente em Araçatuba e equipes da Delegacia de Homicídio chegaram a fazer diligências na tentativa de encontrá-lo.

De acordo com a polícia, a jovem conheceu o suspeito em Campinas (SP), onde iniciaram um relacionamento amoroso. No início de abril, o casal viajou ao Paraguai, mas o homem teria perdido todo o dinheiro em cassinos. A partir daí, os dois passaram a viver em situação de rua.

Ainda segundo a investigação, quando a vítima tentou retornar para casa, foi agredida e ameaçada pelo namorado, que afirmava que faria mal aos familiares dela caso fosse abandonado. Desde então, ele passou a impedir qualquer contato da jovem com outras pessoas, dificultando pedidos de ajuda.