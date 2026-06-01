Uma jovem de 25 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba na manhã desta segunda-feira (1º) para denunciar um motorista de aplicativo por importunação sexual durante uma corrida realizada na cidade.
Segundo apurado pela reportagem, a vítima utilizava o serviço para buscar a filha na escola quando passou a ser alvo de comentários de cunho sexual feitos pelo motorista. De acordo com o relato prestado à polícia, o homem teria feito diversas insinuações e utilizado expressões ofensivas e constrangedoras durante o trajeto.
Após o episódio, a vítima decidiu procurar a DDM para registrar a ocorrência. O caso foi registrado como importunação sexual e será investigado pela Polícia Civil.
A delegada responsável pelo caso, Luciana Pistori, informou que o motorista ainda não foi formalmente qualificado. A polícia realiza diligências para identificá-lo completamente e verificar a existência de eventuais antecedentes criminais.
Ainda segundo a delegada, um inquérito policial será instaurado para apurar os fatos. O motorista deverá ser intimado para prestar depoimento nos próximos dias.
A reportagem também apurou que o veículo utilizado pelo motorista pertence a uma locadora na cidade. Segundo nota oficial da empresa, o cadastro do investigado foi excluído após a denúncia.
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