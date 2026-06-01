Uma jovem de 25 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba na manhã desta segunda-feira (1º) para denunciar um motorista de aplicativo por importunação sexual durante uma corrida realizada na cidade.

Segundo apurado pela reportagem, a vítima utilizava o serviço para buscar a filha na escola quando passou a ser alvo de comentários de cunho sexual feitos pelo motorista. De acordo com o relato prestado à polícia, o homem teria feito diversas insinuações e utilizado expressões ofensivas e constrangedoras durante o trajeto.

Após o episódio, a vítima decidiu procurar a DDM para registrar a ocorrência. O caso foi registrado como importunação sexual e será investigado pela Polícia Civil.