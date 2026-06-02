A concessionária ViaRondon estima que mais de 900 mil veículos circulem pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre Bauru e Castilho, durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A operação especial será realizada entre os dias 3 e 7 de junho.

Segundo a concessionária, o maior movimento deve ser registrado nos períodos de saída e retorno do feriado. Para reduzir transtornos, a orientação é que os motoristas evitem os horários de maior fluxo.

Na saída para o feriado, os períodos mais movimentados são esperados entre 16h e 20h de quarta-feira (3) e entre 7h e 11h de quinta-feira (4). Já no retorno, o tráfego deverá ser mais intenso entre 15h e 21h de domingo (7).

Operação especial