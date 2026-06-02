A concessionária ViaRondon estima que mais de 900 mil veículos circulem pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre Bauru e Castilho, durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A operação especial será realizada entre os dias 3 e 7 de junho.
Segundo a concessionária, o maior movimento deve ser registrado nos períodos de saída e retorno do feriado. Para reduzir transtornos, a orientação é que os motoristas evitem os horários de maior fluxo.
Na saída para o feriado, os períodos mais movimentados são esperados entre 16h e 20h de quarta-feira (3) e entre 7h e 11h de quinta-feira (4). Já no retorno, o tráfego deverá ser mais intenso entre 15h e 21h de domingo (7).
Operação especial
Durante o período, a ViaRondon reforçará o monitoramento do tráfego e manterá equipes operacionais posicionadas em pontos estratégicos da rodovia.
A estrutura contará com viaturas de inspeção, guinchos leves e pesados, ambulâncias e atendimento 24 horas aos usuários.
A concessionária também disponibiliza 10 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) ao longo da SP-300, equipadas com sanitários, fraldários, bebedouros e apoio aos viajantes.
Em caso de emergência, os usuários podem acionar a ViaRondon pelo telefone 0800 72 99 300 ou pelo WhatsApp (14) 99874-9424.
Orientações aos motoristas
A concessionária recomenda que os condutores realizem a revisão do veículo antes de viajar, verificando pneus, freios, iluminação e documentação.
Também é importante respeitar os limites de velocidade, utilizar o cinto de segurança e evitar o uso do celular ao volante.
Com a chegada do período de temperaturas mais baixas, a ViaRondon alerta para a possibilidade de neblina em alguns trechos da rodovia. Nesses casos, a orientação é reduzir a velocidade, manter os faróis baixos acesos e aumentar a distância de segurança em relação aos demais veículos.
“O feriado prolongado costuma registrar aumento significativo no volume de tráfego. Por isso, é fundamental que os motoristas planejem suas viagens com antecedência e adotem uma condução segura”, destacou Lucas Fernandes, gerente de Operações da ViaRondon
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