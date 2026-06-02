O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL), afirmou que os pedidos de abertura de uma Comissão Processante (CP) para investigar o suposto desvio de função de guardas municipais tinham como objetivo desgastar sua administração.

A declaração foi dada em entrevista à Folha/Sampi nesta terça-feira (2), um dia após a Câmara Municipal rejeitar as denúncias.

Os pedidos de investigação foram protocolados por Marcelo Martin Andorfato e Wilson Pereira Eugenio Junior e analisados durante a 18ª sessão ordinária do ano. As denúncias tinham como base o relatório final da CPI que apurou o suposto uso de guardas municipais como motoristas e seguranças do prefeito.