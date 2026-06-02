A Prefeitura de Turiúba se manifestou oficialmente na tarde desta terça-feira (2) sobre a denúncia de supostos maus-tratos envolvendo uma criança de 4 anos matriculada na rede municipal de ensino. Em nota divulgada por volta das 16h30, a administração informou o afastamento das servidoras supostamente envolvidas e a instauração de uma sindicância administrativa para apuração dos fatos.
O caso ganhou repercussão nos últimos dias após a mãe da criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD), registrar um boletim de ocorrência relatando supostas agressões físicas, violência psicológica e outras condutas inadequadas dentro da unidade escolar.
Segundo a denúncia, a família teria obtido gravações que levantam suspeitas sobre a forma como a criança era tratada no ambiente escolar. O caso foi encaminhado às autoridades competentes e passou a ser acompanhado pelo Ministério Público.
Em nota, a Prefeitura informou que tomou conhecimento formal dos fatos apenas na segunda-feira (1º), após ser notificada em procedimento que tramita junto à Promotoria de Justiça da Comarca de Buritama. Apesar do prazo de dez dias concedido para manifestação, o município decidiu adotar medidas imediatas.
Em contato telefônico com a reportagem da Folha da Região, o prefeito Jorge Augusto Molina (PSD) afirmou que a administração municipal já determinou o afastamento das servidoras mencionadas na denúncia e a abertura de uma sindicância para apurar os fatos. "Nosso compromisso é com a proteção das crianças, a transparência e a correta apuração dos fatos. Determinamos o afastamento das servidoras citadas na denúncia e a abertura de uma sindicância administrativa para que todas as circunstâncias sejam rigorosamente investigadas, garantindo o direito de defesa e o esclarecimento da verdade", declarou.
Ainda de acordo com a administração municipal, todas as providências serão tomadas com base nos princípios da legalidade, da responsabilidade e da proteção aos alunos da rede pública.
As denúncias seguem sob investigação das autoridades competentes, que deverão analisar as gravações, ouvir testemunhas e apurar eventual responsabilidade dos envolvidos.
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