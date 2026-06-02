A Prefeitura de Turiúba se manifestou oficialmente na tarde desta terça-feira (2) sobre a denúncia de supostos maus-tratos envolvendo uma criança de 4 anos matriculada na rede municipal de ensino. Em nota divulgada por volta das 16h30, a administração informou o afastamento das servidoras supostamente envolvidas e a instauração de uma sindicância administrativa para apuração dos fatos.

O caso ganhou repercussão nos últimos dias após a mãe da criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD), registrar um boletim de ocorrência relatando supostas agressões físicas, violência psicológica e outras condutas inadequadas dentro da unidade escolar.

Segundo a denúncia, a família teria obtido gravações que levantam suspeitas sobre a forma como a criança era tratada no ambiente escolar. O caso foi encaminhado às autoridades competentes e passou a ser acompanhado pelo Ministério Público.