Um homem que era procurado pela Justiça foi capturado na manhã desta terça-feira (2), durante uma operação de fiscalização realizada na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Birigui.

A prisão ocorreu por volta das 10h40, durante a Operação Impacto, quando equipes realizavam patrulhamento e fiscalização na altura do quilômetro 520 da rodovia. Durante a ação, os policiais abordaram um indivíduo que estava nas dependências de um posto de combustíveis localizado às margens da estrada.

Após consulta aos sistemas de segurança, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem. A ordem judicial havia sido expedida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Birigui e estava relacionada ao não pagamento de pensão alimentícia.