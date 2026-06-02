02 de junho de 2026
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BIRIGUI

Fiscalização na SP-300 resulta na prisão de procurado

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mandado de prisão por dívida alimentícia estava em vigor desde maio; abordagem ocorreu às margens da Rodovia Marechal Rondon
Mandado de prisão por dívida alimentícia estava em vigor desde maio; abordagem ocorreu às margens da Rodovia Marechal Rondon

Um homem que era procurado pela Justiça foi capturado na manhã desta terça-feira (2), durante uma operação de fiscalização realizada na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Birigui.

A prisão ocorreu por volta das 10h40, durante a Operação Impacto, quando equipes realizavam patrulhamento e fiscalização na altura do quilômetro 520 da rodovia. Durante a ação, os policiais abordaram um indivíduo que estava nas dependências de um posto de combustíveis localizado às margens da estrada.

Após consulta aos sistemas de segurança, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem. A ordem judicial havia sido expedida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Birigui e estava relacionada ao não pagamento de pensão alimentícia.

Diante da confirmação da pendência judicial, o procurado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Birigui para o registro da ocorrência.

Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu detido e à disposição do Poder Judiciário para as providências cabíveis.

A ação integra as operações de fiscalização e combate à criminalidade realizadas pelas forças de segurança nas rodovias da região.

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