Uma das maiores operações contra crimes envolvendo recursos públicos na região foi deflagrada na manhã desta terça-feira (2). Batizada de Operação “Rei do Pix”, a ação mobilizou centenas de agentes e teve como alvo um suposto esquema que teria movimentado milhões de reais por meio de contratos suspeitos, empresas de fachada e transações financeiras consideradas incompatíveis com a atividade declarada dos investigados.

Coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), a ofensiva resultou no cumprimento de dez mandados de prisão e mais de 50 mandados de busca e apreensão em diferentes cidades do Estado de São Paulo. Entre os locais alvos das diligências está a sede da Câmara Municipal de Catanduva.

Segundo as investigações, o grupo investigado teria montado uma estrutura destinada a captar recursos públicos por meio de contratos simulados e prestação fictícia de serviços. A apuração aponta que dezenas de empresas teriam sido abertas em nome de terceiros, incluindo familiares e pessoas próximas aos investigados, com o objetivo de dar aparência de legalidade às operações.