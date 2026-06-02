A Câmara Municipal de Andradina aprovou todos os projetos incluídos na pauta da 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada na tarde desta segunda-feira (1º). A reunião também foi marcada por debates sobre investimentos, melhorias urbanas, educação, saúde e políticas públicas voltadas à inclusão.

Sob a presidência do vereador Guilherme Pugliese (União Brasil), os parlamentares analisaram e aprovaram diversas propostas consideradas relevantes para o município.

Entre os destaques esteve a aprovação do Título de Cidadão Honorário ao deputado estadual Dirceu Dalben, homenagem proposta pelo vereador Rodarte dos Anjos (Rede). Também recebeu aval do plenário um projeto voltado à inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tornando obrigatória a utilização do símbolo mundial do autismo em placas de atendimento prioritário.