A Câmara Municipal de Andradina aprovou todos os projetos incluídos na pauta da 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada na tarde desta segunda-feira (1º). A reunião também foi marcada por debates sobre investimentos, melhorias urbanas, educação, saúde e políticas públicas voltadas à inclusão.
Sob a presidência do vereador Guilherme Pugliese (União Brasil), os parlamentares analisaram e aprovaram diversas propostas consideradas relevantes para o município.
Entre os destaques esteve a aprovação do Título de Cidadão Honorário ao deputado estadual Dirceu Dalben, homenagem proposta pelo vereador Rodarte dos Anjos (Rede). Também recebeu aval do plenário um projeto voltado à inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tornando obrigatória a utilização do símbolo mundial do autismo em placas de atendimento prioritário.
Os vereadores ainda aprovaram matérias relacionadas à denominação e atualização de nomes de vias públicas, medidas que agora seguem para os trâmites legais previstos.
Além das votações, a sessão foi marcada por manifestações dos parlamentares na tribuna. Entre os temas abordados estiveram obras de infraestrutura, geração de empregos, mobilidade urbana, investimentos em educação, saúde mental dos servidores públicos e ampliação do atendimento às famílias de crianças com TEA.
Também foram anunciadas conquistas de emendas parlamentares destinadas à aquisição de veículos, ônibus e equipamentos para diferentes setores da administração municipal, além de pedidos de melhorias em bairros, escolas, praças e estradas rurais.
Outro destaque foi a apresentação de uma proposta para criação de uma medalha destinada a homenagear atletas e personalidades que contribuem para o desenvolvimento do esporte em Andradina.
Com a aprovação unânime das matérias da Ordem do Dia, os projetos avançam agora para as próximas etapas administrativas e legais.
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