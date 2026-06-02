Mais de um ano após a morte do pequeno José Rafael dos Santos Sailvano de Souza, de apenas 2 anos, a Justiça volta a analisar um dos casos que mais causaram comoção em Andradina e região. Na tarde desta terça-feira (2), é realizada no Fórum de Andradina a audiência da técnica de enfermagem acusada de envolvimento no episódio que terminou com a morte da criança.

O caso aconteceu em maio de 2025. José Rafael foi levado a um hospital particular da cidade apresentando sintomas de bronquiolite e recebeu atendimento médico. Segundo as investigações, o menino deveria receber hidrocortisona, medicamento prescrito para auxiliar no tratamento da doença.

No entanto, conforme apurado pela Polícia Civil, a criança acabou recebendo succinilcolina, um potente bloqueador neuromuscular utilizado em procedimentos de intubação. Pouco tempo após a aplicação da medicação, José Rafael sofreu uma parada cardiorrespiratória.