Um veículo com registro de roubo foi recuperado pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (1º), durante uma ação da Rocam na zona rural de Birigui. O automóvel estava em posse de um adolescente de 16 anos, que afirmou ter comprado o carro por R$ 40 mil de uma pessoa desconhecida.
De acordo com informações da corporação, os policiais receberam uma denúncia sobre um veículo suspeito que estaria circulando pela região da rua Julieta Batista Moimás. A equipe seguiu até o local indicado e encontrou o automóvel estacionado em via pública.
Durante a vistoria, os militares identificaram inconsistências nos dados das placas e constataram indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo. A partir de procedimentos técnicos de identificação, foi possível verificar que o carro possuía registro de roubo.
Questionado pelos policiais, o adolescente que estava com o automóvel informou que havia adquirido o veículo recentemente por R$ 40 mil, em negociação realizada com um desconhecido.
Diante das irregularidades, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. O caso foi enquadrado como ato infracional análogo aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Após serem ouvidos pela autoridade policial, os envolvidos foram liberados. O veículo permaneceu apreendido para as providências legais e posterior devolução ao proprietário.
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