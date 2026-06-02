Um veículo com registro de roubo foi recuperado pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (1º), durante uma ação da Rocam na zona rural de Birigui. O automóvel estava em posse de um adolescente de 16 anos, que afirmou ter comprado o carro por R$ 40 mil de uma pessoa desconhecida.

De acordo com informações da corporação, os policiais receberam uma denúncia sobre um veículo suspeito que estaria circulando pela região da rua Julieta Batista Moimás. A equipe seguiu até o local indicado e encontrou o automóvel estacionado em via pública.

Durante a vistoria, os militares identificaram inconsistências nos dados das placas e constataram indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo. A partir de procedimentos técnicos de identificação, foi possível verificar que o carro possuía registro de roubo.