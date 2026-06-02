02 de junho de 2026
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BIRIGUI

Adolescente é flagrado com carro roubado avaliado em R$ 40 mil

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Veículo com sinais de adulteração foi localizado pela Rocam na zona rural de Birigui
Veículo com sinais de adulteração foi localizado pela Rocam na zona rural de Birigui

Um veículo com registro de roubo foi recuperado pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (1º), durante uma ação da Rocam na zona rural de Birigui. O automóvel estava em posse de um adolescente de 16 anos, que afirmou ter comprado o carro por R$ 40 mil de uma pessoa desconhecida.

De acordo com informações da corporação, os policiais receberam uma denúncia sobre um veículo suspeito que estaria circulando pela região da rua Julieta Batista Moimás. A equipe seguiu até o local indicado e encontrou o automóvel estacionado em via pública.

Durante a vistoria, os militares identificaram inconsistências nos dados das placas e constataram indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo. A partir de procedimentos técnicos de identificação, foi possível verificar que o carro possuía registro de roubo.

Questionado pelos policiais, o adolescente que estava com o automóvel informou que havia adquirido o veículo recentemente por R$ 40 mil, em negociação realizada com um desconhecido.

Diante das irregularidades, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. O caso foi enquadrado como ato infracional análogo aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Após serem ouvidos pela autoridade policial, os envolvidos foram liberados. O veículo permaneceu apreendido para as providências legais e posterior devolução ao proprietário.

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