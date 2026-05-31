Um homem de 34 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio durante a madrugada deste sábado (30), no bairro Jardim Paquerê, em Araçatuba. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo após ser perseguido por dois suspeitos que estavam em uma motocicleta.

Segundo informações, o caso teria começado após uma desavença registrada em um estabelecimento comercial da região. Após o desentendimento, a vítima passou a ser seguida pelos criminosos, que iniciaram uma perseguição pelas ruas do bairro.

Na tentativa de escapar do ataque, o homem correu por diversas vias e procurou abrigo em uma residência. No entanto, os autores conseguiram localizá-lo e efetuaram vários disparos.