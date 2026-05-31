Um homem de 34 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio durante a madrugada deste sábado (30), no bairro Jardim Paquerê, em Araçatuba. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo após ser perseguido por dois suspeitos que estavam em uma motocicleta.
Segundo informações, o caso teria começado após uma desavença registrada em um estabelecimento comercial da região. Após o desentendimento, a vítima passou a ser seguida pelos criminosos, que iniciaram uma perseguição pelas ruas do bairro.
Na tentativa de escapar do ataque, o homem correu por diversas vias e procurou abrigo em uma residência. No entanto, os autores conseguiram localizá-lo e efetuaram vários disparos.
A vítima foi atingida por pelo menos três tiros, incluindo um ferimento na região do rosto. Apesar da gravidade da ocorrência, ela permaneceu consciente após o ataque.
Em seguida, o homem foi encaminhado para a Santa Casa de Araçatuba, onde recebeu atendimento médico e permaneceu sob observação.
Após os disparos, os suspeitos fugiram e não haviam sido localizados até o encerramento da ocorrência. A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do crime, bem como a motivação e a identificação dos envolvidos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.