Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (1º), no bairro Vila Bandeirantes, em Birigui. A ocorrência foi registrada por equipes da Força Tática da Polícia Militar durante patrulhamento pela região.
De acordo com a corporação, os policiais realizavam rondas pela rua São João quando perceberam a atitude suspeita de um indivíduo ao notar a aproximação da viatura. O comportamento chamou a atenção da equipe, que decidiu realizar a abordagem.
Durante a revista pessoal, os militares encontraram 31 microtubos contendo cocaína, além de R$ 89 em dinheiro. O material foi apreendido para perícia.
Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado à unidade policial para o registro da ocorrência.
Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça, que deverá definir as medidas cabíveis ao caso.
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