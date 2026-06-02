Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (1º), no bairro Vila Bandeirantes, em Birigui. A ocorrência foi registrada por equipes da Força Tática da Polícia Militar durante patrulhamento pela região.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam rondas pela rua São João quando perceberam a atitude suspeita de um indivíduo ao notar a aproximação da viatura. O comportamento chamou a atenção da equipe, que decidiu realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram 31 microtubos contendo cocaína, além de R$ 89 em dinheiro. O material foi apreendido para perícia.