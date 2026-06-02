02 de junho de 2026
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VILA BANDEIRANTES

Suspeito é flagrado com cocaína e acaba preso em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Abordagem da Força Tática na Vila Bandeirantes terminou com a apreensão de porções de cocaína e dinheiro em espécie
Abordagem da Força Tática na Vila Bandeirantes terminou com a apreensão de porções de cocaína e dinheiro em espécie

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (1º), no bairro Vila Bandeirantes, em Birigui. A ocorrência foi registrada por equipes da Força Tática da Polícia Militar durante patrulhamento pela região.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam rondas pela rua São João quando perceberam a atitude suspeita de um indivíduo ao notar a aproximação da viatura. O comportamento chamou a atenção da equipe, que decidiu realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram 31 microtubos contendo cocaína, além de R$ 89 em dinheiro. O material foi apreendido para perícia.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado à unidade policial para o registro da ocorrência.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça, que deverá definir as medidas cabíveis ao caso.

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