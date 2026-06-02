Uma professora da rede estadual de ensino em Marília, cidade a aproximadamente 100 km de Araçatuba, foi denunciada pelo Ministério Público após ser acusada de constranger e expor um aluno de apenas 7 anos durante uma aula. A denúncia foi apresentada na última quinta-feira (28) pela Promotoria de Justiça do município. A divulgação do caso foi feita nesta segunda-feira (1º).

De acordo com a acusação, o episódio ocorreu em 15 de abril deste ano, quando a docente teria obrigado o estudante a ficar em evidência diante dos demais colegas de classe. Conforme consta na investigação, a professora teria adotado uma postura considerada agressiva e intimidatória ao se dirigir à criança.

O Ministério Público sustenta que a educadora passou a repreender o aluno em voz alta, atribuindo a ele comportamentos inadequados e utilizando expressões ofensivas. Entre as falas relatadas no processo, a criança teria sido chamada de “preguiçosa” e “folgada”, além de receber a ameaça de nota zero. O ocorrido foi registrado por meio de gravação em áudio.