A morte de uma idosa de 93 anos após uma queda dentro do Pronto-socorro Municipal de Araçatuba mobiliza autoridades e levanta questionamentos sobre as circunstâncias do atendimento prestado à paciente. O caso aconteceu na sexta-feira (29) e terminou de forma trágica na madrugada deste domingo (31), quando a mulher morreu após permanecer internada na Santa Casa.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, a idosa passou mal e foi levada por familiares ao Pronto-socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce” para receber atendimento médico. Durante a permanência na unidade, ela teria sido acomodada em uma maca, mas acabou sofrendo uma queda por motivos que ainda não foram esclarecidos.

De acordo com o relato prestado pela sobrinha da vítima à Polícia Civil, a paciente possuía problemas de saúde e era hipertensa. Após o acidente, ela foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba, onde recebeu atendimento especializado, mas não resistiu às complicações e morreu durante a madrugada deste domingo.