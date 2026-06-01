A morte de uma idosa de 93 anos após uma queda dentro do Pronto-socorro Municipal de Araçatuba mobiliza autoridades e levanta questionamentos sobre as circunstâncias do atendimento prestado à paciente. O caso aconteceu na sexta-feira (29) e terminou de forma trágica na madrugada deste domingo (31), quando a mulher morreu após permanecer internada na Santa Casa.
Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, a idosa passou mal e foi levada por familiares ao Pronto-socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce” para receber atendimento médico. Durante a permanência na unidade, ela teria sido acomodada em uma maca, mas acabou sofrendo uma queda por motivos que ainda não foram esclarecidos.
De acordo com o relato prestado pela sobrinha da vítima à Polícia Civil, a paciente possuía problemas de saúde e era hipertensa. Após o acidente, ela foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba, onde recebeu atendimento especializado, mas não resistiu às complicações e morreu durante a madrugada deste domingo.
O caso foi registrado como morte suspeita de natureza acidental e passou a ser investigado pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exame necroscópico. O laudo deverá apontar a causa da morte e esclarecer se existe relação direta entre o óbito e a queda ocorrida na unidade de saúde.
Os investigadores também devem analisar as circunstâncias do atendimento, os protocolos adotados pela equipe médica e os fatores que contribuíram para a queda da paciente.
Prefeitura abre sindicância
Somente no fim da tarde deste domingo, após a repercussão do caso, a Prefeitura de Araçatuba divulgou nota oficial informando a instauração de uma sindicância interna para apurar detalhadamente tudo o que ocorreu durante o atendimento da idosa.
No comunicado, a administração do Pronto-socorro Municipal lamentou a morte da paciente e prestou solidariedade aos familiares. A nota afirma que a unidade segue protocolos rigorosos de segurança, incluindo manutenção preventiva dos equipamentos e utilização de grades de contenção em macas e leitos.
A Prefeitura informou ainda que registros internos apontam que as normas de segurança teriam sido adotadas pela equipe no momento do incidente. Apesar disso, determinou a abertura da sindicância para reconstituir toda a cronologia do atendimento e esclarecer a dinâmica da ocorrência.
“A administração do Pronto-Socorro Municipal ‘Aida Vanzo Dolce’ lamenta profundamente o falecimento da paciente e se solidariza com os familiares”, destacou a nota.
A administração municipal também afirmou que permanecerá à disposição das autoridades para fornecer todas as informações necessárias durante o andamento das investigações.
Enquanto a sindicância interna busca esclarecer possíveis falhas no atendimento, a Polícia Civil segue apurando se a queda sofrida pela paciente teve influência direta no desfecho fatal do caso.
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