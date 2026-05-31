Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de sábado (30), durante uma operação da Polícia Militar realizada no bairro Alvorada, em Araçatuba. A ação ocorreu em um endereço já conhecido pelas forças de segurança devido a denúncias frequentes relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Durante o patrulhamento preventivo pela Rua Uruguaiana, os policiais realizaram a abordagem no imóvel e encontraram porções de cocaína que estavam visíveis no local. Diante da suspeita de que havia mais drogas armazenadas na residência, equipes solicitaram apoio do Canil do BAEP para ampliar as buscas.

Ao longo da vistoria, o morador indicou aos policiais outros pontos da casa onde entorpecentes estavam escondidos. As diligências resultaram na localização de um tijolo de cocaína, além de diversas porções da droga já separadas para venda.