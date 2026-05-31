31 de maio de 2026
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DROGA NO ALVORADA

Polícia encontra tijolo de cocaína e prende suspeito em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Ação no bairro Alvorada contou com apoio do Canil do BAEP e resultou na apreensão de drogas, dinheiro e materiais usados no tráfico
Ação no bairro Alvorada contou com apoio do Canil do BAEP e resultou na apreensão de drogas, dinheiro e materiais usados no tráfico

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de sábado (30), durante uma operação da Polícia Militar realizada no bairro Alvorada, em Araçatuba. A ação ocorreu em um endereço já conhecido pelas forças de segurança devido a denúncias frequentes relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Durante o patrulhamento preventivo pela Rua Uruguaiana, os policiais realizaram a abordagem no imóvel e encontraram porções de cocaína que estavam visíveis no local. Diante da suspeita de que havia mais drogas armazenadas na residência, equipes solicitaram apoio do Canil do BAEP para ampliar as buscas.

Ao longo da vistoria, o morador indicou aos policiais outros pontos da casa onde entorpecentes estavam escondidos. As diligências resultaram na localização de um tijolo de cocaína, além de diversas porções da droga já separadas para venda.

Os policiais também apreenderam uma porção de maconha, quantia em dinheiro, balança de precisão, materiais utilizados para embalar os entorpecentes e um aparelho celular que será analisado durante a investigação.

Todo o material recolhido foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba. Após tomar conhecimento da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O suspeito permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça, enquanto o caso seguirá sob investigação para apurar possíveis ligações com a distribuição de entorpecentes na região.

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