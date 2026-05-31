A Auren Energia realizará, nos dias 1º e 2 de junho, uma série de testes operacionais nas comportas da Usina Hidrelétrica de Promissão, localizada no Rio Tietê. A ação faz parte do plano preventivo de segurança da companhia e mobilizará equipes técnicas especializadas durante os dois dias de atividades.
Segundo a empresa, os procedimentos incluem testes de abertura e fechamento das estruturas do vertedouro, além de inspeções completas nos equipamentos responsáveis pela operação da barragem.
Durante a execução dos trabalhos, algumas comportas poderão ser abertas temporariamente como parte das verificações técnicas, o que exige atenção redobrada da população que frequenta áreas próximas ao rio abaixo da usina.
A companhia orienta que banhistas, pescadores e proprietários de pequenas embarcações evitem acessar o trecho do Rio Tietê localizado a jusante da barragem — área situada abaixo da hidrelétrica — durante o período dos testes.
Equipamentos de pesca instalados nas proximidades também deverão ser retirados temporariamente por medida de segurança.
De acordo com Paulo Rodrigues Souza, gerente do Centro de Operações da Auren Energia, as inspeções fazem parte das rotinas anuais de Operação, Manutenção e Segurança de Barragens da empresa.
“As verificações permitem garantir que todos os sistemas estejam preparados para operar com segurança e eficiência, principalmente em períodos de maior volume de água e chuvas intensas”, explicou.
Ao longo das atividades, serão realizados testes em uma comporta de superfície e em cinco comportas de fundo, além da checagem completa dos sistemas que integram a operação do vertedouro.
A empresa reforçou que os procedimentos seguem protocolos rigorosos de segurança do setor elétrico e não representam risco estrutural para a barragem.
Ainda segundo a Auren Energia, os testes têm caráter preventivo e são fundamentais para assegurar a confiabilidade operacional da usina e a segurança das comunidades próximas.
Para esclarecer dúvidas ou obter informações sobre as operações da hidrelétrica, a população pode entrar em contato com o canal “Diálogo Aberto”, disponível via WhatsApp pelo número (11) 95637-5948, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.
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