A Auren Energia realizará, nos dias 1º e 2 de junho, uma série de testes operacionais nas comportas da Usina Hidrelétrica de Promissão, localizada no Rio Tietê. A ação faz parte do plano preventivo de segurança da companhia e mobilizará equipes técnicas especializadas durante os dois dias de atividades.

Segundo a empresa, os procedimentos incluem testes de abertura e fechamento das estruturas do vertedouro, além de inspeções completas nos equipamentos responsáveis pela operação da barragem.

Durante a execução dos trabalhos, algumas comportas poderão ser abertas temporariamente como parte das verificações técnicas, o que exige atenção redobrada da população que frequenta áreas próximas ao rio abaixo da usina.